£²¿ÍÁÈ¤¬Ï©¾å¤Ç²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¸½¶âÆþ¤ê¤Î»æÂÞ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬Äñ¹³¤µ¤ìÆ¨Áö¡ÄÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî
¡¡£±£¹Æü¸áÁ°£±£°»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¿ð¹¾¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢£³£°ºÐÂå¤Î²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤¬£²¿ÍÁÈ¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊ®¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿ÍÁÈ¤ÏÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶âÆþ¤ê¤Î»æÂÞ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Äñ¹³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤â¼è¤é¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¾®¾¾Àî½ð¤¬¶¯ÅðÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²ñ¼Ò¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡££²¿ÍÁÈ¤ËÇØ¸å¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆÍÁ³¡¢½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤ÏÌÜ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ú¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£²¿ÍÁÈ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë£·£°¤Î¤ä¤»·Á¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ°ìÇ·¹¾±Ø¤«¤éÆî¤ËÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£
