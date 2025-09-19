¡Ú½Ë22¼þÇ¯¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«ÁýÅÄ¤Ã¤Ý¤¤¡×¾®»³·Ä°ìÏº¡¢ÁýÅÄµ®µ×¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿NEWS¤Î¡ÈÂº¤¤¡É´Ø·¸
¡Ú¼Ì¿¿¡ÊÁ´16Ëç¡Ë¡Û¾®»³·Ä°ìÏº¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤«ÁýÅÄ¤Ã¤Ý¤¤¡×¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥
²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥«¥é¡áÎÐ¤Î¥±¡¼¥¤òºî¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿2¿Í¡£ÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¡á²«¿§¡¢¾®»³¤µ¤ó¡á»ç¤Î¥±¡¼¥¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èNEWS¥«¥é¡¼¤¬´°À®¤Ç¤¹¡ª
¾®»³¡§¤è¤·¡¢¼¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤Î¥±¡¼¥¤À¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§²«¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»³¡§¡Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ë²ó¤¹¤è¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§°ã¡Á¤¦¡ª¡¡Íñ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Èº½Åü¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¡£·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢º®¤¼¤Æ¡£
¾®»³¡§ÎÐ¤Î¥±¡¼¥¤Î¤È¤¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º½Åü¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤À¤è¡£¤Ç¤â¼êºî¤ê¤À¤ÈÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤À¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï²¿¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©
¾®»³¡§¥«¥Õ¥§¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£¤¢¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Á°¤Ï¥¨¥¯¥ì¥¢¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ·Ä¤Á¤ã¤ó¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤ªÅ¹¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®»³¡§¤À¤¤¤ÖÁ°¤Í¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥Ð¥Ã¥±¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤¿1£í¤ÎÆÃÃí¥¨¥¯¥ì¥¢¤ò¤ªÎé¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¡£Åö»þSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¤¢¤²¤Æ¤¿¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§1m¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥±¡¼¥¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤è¡£
¾®»³¡§¡ÊÁ®¤¤¤Æ¡Ë¤ª¤¿¤Þ»È¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤éÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©
¾®»³¡§¡Êºî¶È¤¬¥¹¥¤¥¹¥¤¿Ê¤ó¤Ç¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¤ì¤¤¡¢¤¤ì¤¤¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§ºÇ¸å¤Ï·Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¥±¡¼¥¤À¡£¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤Æ²ó¤¹¤è¡£
¾®»³¡§¤â¤¦´·¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥ª¥ó¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤·¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ç¤«¤±¤Þ¡¼¤¹¡£
¾®»³¡§¤Ï¤¤¤è¡¼¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥´¥à¤Ù¤é¤Çº®¤¼¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·¿¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡£
¾®»³¡§¤ª¤¿¤Þ¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÇ¤¤»¤Æ¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¬¡£
¾®»³¡§¡Ê»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ò³ÎÇ§¡Ë¤ª¤ª¡¼¡ª¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¡£
¾®»³¡§¡Ê¾Æ¤±¤¿¥±¡¼¥¤ò¸«¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÄ¤é¤ßÊý¤¬·ë¹½°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡£²«¿§¤Ï¤¹¤´¤¤ËÄ¤é¤à¡£
¾®»³¡§¤³¤Î²«¿§¡¢¤Ê¤ó¤«ÁýÅÄ¤Ã¤Ý¤¤¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¡£ÎÐ¤â¥·¥²¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§À³Ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡¡°ìÈÖ¡¢Äã¤¤¡Ä¡ª¡©
¾®»³¡§²¶¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÀ³Ê¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®»³¡§¤Ï¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤¦¤¤¤¦À¹¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Î¤È¤¤Î·Ä¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯Àè¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¾®»³¡§¥·¥²¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éNEWS¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£²¶¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§NEWS¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÊÂ¤ÙÊý¡Ä¡£¡Ê´¶·ã¤·¤Æ¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡ª
¾®»³¡§º£²ó¤ÏNEWS·ëÀ®22¼þÇ¯¤Î¥±¡¼¥¤À¤±¤É¡¢µÇ°Æü¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¥±¡¼¥¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£NEWS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï11·î¤À¤Ã¤±¡©
¾®»³¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð·ëÀ®Æü¤Î9·î15Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¾®»³¡§¡Ê¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×Î®¤ì¤Æ¤¿¤è¡£
¾®»³¡§¤¢¤¢¡¢±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê¡ÖChankapana (English Version)¡×¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Á´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤Ä¤¤¤Ë¡ª¤Ã¤Æ¡£
¾®»³¡§´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¬ÌÏ¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§22¼þÇ¯ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹©Äø¤ò¡Ë3²ó·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª
3¼ï¤Î¥¥å¡¼¥Ö¥±¡¼¥
¡ü¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥±¡¼¥¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥¡Ë
¡ãºàÎÁ¡ä
ÇöÎÏÊ´¡Ä120g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä4g
Í±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g
º½Åü¡Ä100g
Íñ¡Ä2¸Ä
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä1Â«¡Ê200g¡Ë
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ú1¡Û¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÇ®Åò¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤Ë¤È¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£¥ß¥¥µ¡¼¤ËÍñ¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÆþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë
¡Ú4¡Û2¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯¤Þ¤¼¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤¼¤ë¡£ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯ 3²óÍî¤È¤·¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê¡¢·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£
¡ü¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥±¡¼¥¡ÊÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥¡Ë
ÇöÎÏÊ´¡Ä100g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä6g
Í±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g
º½Åü¡Ä100g
Íñ¡Ä2¸Ä
¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä1/8¸Ä¡Ê200g¡Ë
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ú1¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¿å¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ä¤Ö¤¹¡£¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÊÌ¤ÎÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£º½Åü¡¢Íñ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢1¤Î¤«¤Ü¤Á¤ä¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë
¡Ú4¡ÛÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯3²óÍî¤È¤·¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£
¡Ú6¡Û180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£
¡ü¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥¡Ê¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥¡Ë
ÇöÎÏÊ´¡Ä120g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä6g
Í±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g
º½Åü¡Ä100g
Íñ¡Ä2¸Ä
ÎäÅà¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë¡Ä180g
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ú1¡Û¥ß¥¥µ¡¼¤ËÍñ¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Æþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
¡Ú4¡Û2¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯¤Þ¤¼¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯ 3²óÍî¤È¤·¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê¡¢·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£
¢£PROFILE
¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Ä´Íý¡¿¤ß¤¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿Ê¡°æËã°á»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿º´Æ£¿¿´õ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä
¾®»³¤µ¤ó▶¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È/¡ï12,100/Neucon¡Ê¥Ë¥å¡¼¥³¥ó¡Ë/JOYEUX¡Ê¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥«¥Ã¥È¥½¡¼/¡ï2,490/¥Ñ¥ó¥Ä/¡ï3,550/¶¦¤ËAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë/¶¦¤ËAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë