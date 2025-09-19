¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËGO¡ª¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë»ÐÄï


¡Ú¼Ì¿¿¡ÊÁ´16Ëç¡Ë¡Û¾®»³·Ä°ìÏº¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤«ÁýÅÄ¤Ã¤Ý¤¤¡×¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­

²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥«¥é¡áÎÐ¤Î¥±¡¼¥­¤òºî¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿2¿Í¡£ÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¡á²«¿§¡¢¾®»³¤µ¤ó¡á»ç¤Î¥±¡¼¥­¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èNEWS¥«¥é¡¼¤¬´°À®¤Ç¤¹¡ª

¾®»³¡§¤è¤·¡¢¼¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤Î¥±¡¼¥­¤À¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§²«¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¾®»³¡§¡Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¥ß¥­¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ë²ó¤¹¤è¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§°ã¡Á¤¦¡ª¡¡Íñ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡ª

¾®»³¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡×¤Î¸ý¸µ¤ËÃíÌÜ


¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ð¡£Äï¤Ïº¤ÏÇ!?¡Ê¾Ð¡Ë


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Èº½Åü¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¡£·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢º®¤¼¤Æ¡£

¾®»³¡§ÎÐ¤Î¥±¡¼¥­¤Î¤È¤­¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º½Åü¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤À¤è¡£¤Ç¤â¼êºî¤ê¤À¤ÈÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤­¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡£

ÌÜÀþ¥«¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤ß¤­¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¾®»³¤µ¤ó


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤­¤À¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï²¿¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©

¾®»³¡§¥«¥Õ¥§¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡£¤¢¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Á°¤Ï¥¨¥¯¥ì¥¢¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¤¬¹¥¤­¡×¤Ã¤Æ·Ä¤Á¤ã¤ó¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤ªÅ¹¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¾®»³¡§¤À¤¤¤ÖÁ°¤Í¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥Ð¥Ã¥±¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤¿1£í¤ÎÆÃÃí¥¨¥¯¥ì¥¢¤ò¤ªÎé¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¡£Åö»þSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¤¢¤²¤Æ¤¿¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§1m¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£

¡Ö1m¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈëÏÃ¤ËÇú¾Ð


¤ß¤­¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¡Ö¥ä¡¼¡¼!!¡×


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥±¡¼¥­¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤è¡£

¾®»³¡§¡ÊÁ®¤¤¤Æ¡Ë¤ª¤¿¤Þ»È¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤éÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©

¾®»³¡§¡Êºî¶È¤¬¥¹¥¤¥¹¥¤¿Ê¤ó¤Ç¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤­¤ì¤¤¡¢¤­¤ì¤¤¡£

Äï¤Î°Õ¸«¤òËè²ó¤·¤Ã¤«¤êÂº½Å¤¹¤ë¥¹¥Æ¥­¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹


¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÏËÄ¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÂ¾¤Î2¿§¤è¤ê¾¯¤Ê¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§ºÇ¸å¤Ï·Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¥±¡¼¥­¤À¡£¥ß¥­¥µ¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤Æ²ó¤¹¤è¡£

¾®»³¡§¤â¤¦´·¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥ª¥ó¡ª

¡Ö¤½¤â¤½¤âÉáÄÌ¤Î²È¤Ë¥ß¥­¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¯¾®»³¤µ¤ó


¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö·Ä¤Á¤ã¤ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¹♡¡×


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤·¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ç¤«¤±¤Þ¡¼¤¹¡£

¾®»³¡§¤Ï¤¤¤è¡¼¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡Ö100¶Ñ¤Î¤Õ¤ë¤¤¤ÇOK¡ª¡×


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥´¥à¤Ù¤é¤Çº®¤¼¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·¿¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡£

¾®»³¡§¤ª¤¿¤Þ¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÇ¤¤»¤Æ¡ª

¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ï¤ß¤­¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÇö»ç¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¥ê¥ó¥¯¢ö


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¬¡£

¾®»³¡§¡Ê»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ò³ÎÇ§¡Ë¤ª¤ª¡¼¡ª¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¡£

¾®»³¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­¤âÈþ¤·¤¯¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¡ª


¾®»³¡§¡Ê¾Æ¤±¤¿¥±¡¼¥­¤ò¸«¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÄ¤é¤ßÊý¤¬·ë¹½°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡£²«¿§¤Ï¤¹¤´¤¤ËÄ¤é¤à¡£

¾®»³¡§¤³¤Î²«¿§¡¢¤Ê¤ó¤«ÁýÅÄ¤Ã¤Ý¤¤¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¡£ÎÐ¤â¥·¥²¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§À­³Ê¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡¡°ìÈÖ¡¢Äã¤¤¡Ä¡ª¡©

¾®»³¡§²¶¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÀ­³Ê¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£

ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡£¡Ö¥·¥²¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éNEWS¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£²¶¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¾®»³¤µ¤ó¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿À¹¤êÉÕ¤±¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª


¾®»³¡§¤Ï¤¤¡¢¤­¤ì¤¤¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤³¤¦¤¤¤¦À¹¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Î¤È¤­¤Î·Ä¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯Àè¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©

¾®»³¡§¥·¥²¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éNEWS¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£²¶¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§NEWS¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÊÂ¤ÙÊý¡Ä¡£¡Ê´¶·ã¤·¤Æ¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡ª

NEWS¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤ß¤­¥Þ¥ÞÄ¶Ç¼ÆÀ¡ª


¾®»³¡§º£²ó¤ÏNEWS·ëÀ®22¼þÇ¯¤Î¥±¡¼¥­¤À¤±¤É¡¢µ­Ç°Æü¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¥±¡¼¥­¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡£NEWS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï11·î¤À¤Ã¤±¡©

¾®»³¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð·ëÀ®Æü¤Î9·î15Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©

¾®»³¡§¡Ê¥­¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×Î®¤ì¤Æ¤¿¤è¡£

¾®»³¡§¤¢¤¢¡¢±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê¡ÖChankapana (English Version)¡×¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤­¤Ë¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Á´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤Ä¤¤¤Ë¡ª¤Ã¤Æ¡£

¾®»³¡§´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¬ÌÏ¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§22¼þÇ¯ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥­¤Ï¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹©Äø¤ò¡Ë3²ó·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª

3¼ïÎà¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡õ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤¬¥ä¥ß¥Ä¥­¤Ë


3¼ï¤Î¥­¥å¡¼¥Ö¥±¡¼¥­

¡ü¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥±¡¼¥­¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­¡Ë

¡ãºàÎÁ¡ä

ÇöÎÏÊ´¡Ä120g

¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä4g

Í­±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g

º½Åü¡Ä100g

Íñ¡Ä2¸Ä

¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä1Â«¡Ê200g¡Ë

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ú1¡Û¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÇ®Åò¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤Ë¤È¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£¥ß¥­¥µ¡¼¤ËÍñ¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤òÆþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£

¡Ú2¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£

¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë

¡Ú4¡Û2¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯¤Þ¤¼¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤¼¤ë¡£ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£

¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯ 3²óÍî¤È¤·¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê¡¢·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£

¡ü¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥±¡¼¥­¡ÊÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­¡Ë

ÇöÎÏÊ´¡Ä100g

¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä6g

Í­±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g

º½Åü¡Ä100g

Íñ¡Ä2¸Ä

¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä1/8¸Ä¡Ê200g¡Ë

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ú1¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¿å¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ä¤Ö¤¹¡£¥ß¥­¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£

¡Ú2¡ÛÊÌ¤ÎÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£º½Åü¡¢Íñ¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢1¤Î¤«¤Ü¤Á¤ä¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë

¡Ú4¡ÛÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£

¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯3²óÍî¤È¤·¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤­¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£

¡Ú6¡Û180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£

¡ü¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥­¡Ê¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¥á¥ó¥«¥é¥±¡¼¥­¡Ë

ÇöÎÏÊ´¡Ä120g

¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä6g

Í­±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä100g

º½Åü¡Ä100g

Íñ¡Ä2¸Ä

ÎäÅà¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë¡Ä180g

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ú1¡Û¥ß¥­¥µ¡¼¤ËÍñ¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Æþ¤ì¡¢±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¤¹¡£

¡Ú2¡ÛÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç40¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤È¤«¤¹¡£

¡Ú3¡Û¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£

¡Ú4¡Û2¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯¤Þ¤¼¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£ÇöÎÏÊ´¤Èº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£

¡Ú5¡Û·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò10cm¤Î¹â¤µ¤«¤é·Ú¤¯ 3²óÍî¤È¤·¡¢ÃÝ¤°¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò3¼þ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤ËÆþ¤ì¡¢30Ê¬¾Æ¤¯¡£¶ú¤ò»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤ê¡¢·¿¤«¤é½Ð¤¹¡£

