¿¿ÌÌÌÜ¤Ç±ü¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òµ¡¤Ë¡¢É×¤ÎËÜÀ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¡Ä¡¿¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê2¡Ë
¿ÆÍ§¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¡£¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¿¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê1¡Ë
¿ÆÍ§¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥ï¥êÂÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿29ºÐ¤Î¤Í¤à¡£²ÁÃÍ´Ñ¤â¹ç¤¤¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥êÂÀ¤ò¡ÖºÇ¹â¤ÎÃËÀ¡×¤À¤È¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Æ±À³¤«¤é·ëº§¤Ø¤È¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ÂÔË¾¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿¤Í¤à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¥ï¥êÂÀ¤ÎËÜÀ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥ÉØ¤Î¤Í¤à¤òµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²È¤ÏÉÔºß¤¬¤Á¤ÇÏ¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¤à¤Ï¡¢¡Öµ¯¶È¤·¤¿¤Æ¤Ç·ãÌ³¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥êÂÀ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢µ¿¤¦¤³¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌ¡²è¡á¤¢¤é¤¤¤Ô¤í¤è¡¢¸¶ºî¡á¤¯¤µ¤Î¤Í¤à¤Î½ñÀÒ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡© ÆñÉÂ»ù¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÃæ¤Ë¡¢É×¤¬520¿Í¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
