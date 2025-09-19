Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤ÎÊÆ¿ÜÎè²»¤¬Á´¼£Ì¤Äê¤ÎÉé½ý¡Ä±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¤Ç¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤Ø
¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï9·î19Æü¡¢ÊÆ¿ÜÎè²»¤ÎÉé½ý¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¿Ü¤Ï177¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£2024－25¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀîºê¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢19»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ3.6ÆÀÅÀ1.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤Î»ÊÎáÅã¤Ï¡¢14Æü¤ËÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ÎÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÉé½ý¡£±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¤ÇÁ´¼£Ì¤Äê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¿Ü¤Ï10·î19Æü¤Þ¤ÇºÆÅÐÏ¿ÉÔ²Ä¡£¼Ä»³ÎµÀÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿åÌî´´ÂÀ¡¢ÄÅ»³¾°Âç¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬ー¥É¿Ø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£