±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î½éÀïÂÐÀïÁê¼ê¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡Ä¡ÖFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×³«Ëë
¡¡9·î18Æü¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ØFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡FIBA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥ÖNo.1¤ò·è¤á¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Á´5ÂçÎ¦¤«¤é³Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó6¥Áー¥à¤¬½¸·ë¡£±§ÅÔµÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£¥°¥ëー¥×Í½Áª¤Ç3¥Áー¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢A¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥È¥ê¥Ý¥ê¡Ê¥ê¥Ó¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñ½éÆü¤Î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥¦¥Ë¥«¥Ï¤¬73－61¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£202¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¹â³ÎÎ¨¤Ç¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à16ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£NBA¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö3À¤¤¬12ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥«¥ê¥Î¥¹¥ー¤â12ÆÀÅÀ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ï¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥ë¥á¥¤¥À¤¬21ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥í¥á¥í¤¬20ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¹¶¼é¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç41－35¤È¥¦¥Ë¥«¥Ï¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü21»þ00Ê¬¤Ë¥¦¥Ë¥«¥Ï¤È¡¢20Æü21»þ00Ê¬¤Ë¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYouTube¤ÎB¥êー¥°¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£±§ÅÔµÜ¤¬À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±§ÅÔµÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë2¥Áー¥à¤¬·ãÆÍ¡Ä¥¦¥Ë¥«¥Ïvs¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
¡¡