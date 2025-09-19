ACL2¹ÅçÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤Î¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¡¢ÂáÊá¾õ¤ÇÊì¹ñ¤«¤é½Ð¹ñ¤Ç¤¤º·ÀÌó²ò½ü
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ï17Æü¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥³¥¹¥¿¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÊì¹ñ¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤ÎË¡Åª¡¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤ê(¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î)½Ð¹ñ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËÍÜ°éÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ç¥Ý¥ë¥È¡¦¥¢¥ì¥°¥ìÂè6²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï23Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼FC¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¹çÎ®¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊì¹ñ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤ºÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤¿¤À¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¤Ä¤Í¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊì¹ñ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤ºÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤¿¤À¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¤Ä¤Í¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£