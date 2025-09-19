KAWAII LAB.¡ßKiiiKiii¡¢¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¤Ç¥³¥é¥Ü¡¡KAWAII LAB.¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤âÃ´Åö
¡¡11·î3Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢KAWAII LAB.¡ÊFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡Ë¤ÈKiiiKiii¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§PiKi¡ÖKawaii Kaiwai¡×¥Ð¥¤¥é¥ë½éÅÐ¾ì¼ó°Ì¡¡¸½ÂåÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉáÊ×Åª¤Ê¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î¿·É÷¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢KAWAII LAB.¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤âÃ´Åö¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4ÁÈ¤Ë¤è¤ëSP¥¹¥Æー¥¸¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºßLEncoreÀè¹Ô¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¡£ÄùÀÚ¤Ï9·î23Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
