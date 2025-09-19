¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï18Æü¤ËÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢FC´ôÉì¤ÎÄÅÅÄ·ÃÂÀ¥³¡¼¥Á¤¬JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÁ´20¿Í¤¬Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£

¡¡ÄÅÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Ç»ØÆ³¤ò½Å¤Í¡¢16Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎA¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£17Ç¯¤«¤é¤ÏJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤Ç»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¾ïÍÕÂç¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤é´ôÉì¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏJ¥¯¥é¥Ö¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¡£Ç§Äê¼Ô¿ô¤Ï601¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢JFAÈ¯É½¤Î2024Ç¯ÅÙSµé¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¼õ¹Ö¼Ô

ÀÖ°æ½¨°ì

°¤ÉôÍ¦¼ù

ÀÐÅÄÈþÊæ»Ò

Æþ¹¾Å°

ÂçÏÂÅÄ¿¿»Ë

¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç

²ÃÆ£ÃÎ¹°

¹©Æ£µ±±û

·ªß·Î½°ì

Ç÷°æ¿¼Ìé

¿ù±ºÂçÊå

ÄÅÅÄ·ÃÂÀ

±Ê°æÍº°ìÏº

ÃæÂ¼½ÓÊå

ÃæÂ¼Ä¾»Ö

À¾ÀîÍÛ²ð

⻄Åè¹°Ç·

ÎÓÎÍÊ¿

Ê¡²¦ÃéÀ¤

µÜ»ûÅ¯Ê¿