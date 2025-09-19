¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú£Ç¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿¾å´üÇÛÅö¤Ï48±ß¼Â»Ü
¡¡¥¢¥¤¥¶¥ï¾Ú·ô¥°¥ëー¥× <8708> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬9·î19ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿26Ç¯3·î´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò48±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï48±ß)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£²¼´üÇÛÅö¤Ï°ú¤Â³¤Ì¤Äê¤È¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë2024Ç¯£´·î26Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯£³·î´ü¤«¤é2028Ç¯£³·î´ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÇÛÅö¡ÊÉáÄÌÇÛÅöµÚ¤ÓÆÃÊÌÇÛÅö¡Ë¤È¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤òÁí³Û200²¯±ß°Ê¾å¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ãÆÃÊÌÇÛÅö¤Î¼Â»ÜÊý¿Ë¡ä2025Ç¯£³·î´ü¤«¤é2028Ç¯£³·î´ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢£±³ôÅö¤¿¤êÇ¯´Ö70±ß¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ãÉáÄÌÇÛÅöµÚ¤Ó¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÊý¿Ë¡äÅö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹â¿å½à¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÅØ¤á¡¢Ï¢·ë¥Ùー¥¹¤ÎÁí´Ô¸µÀ¸þ50¡ó°Ê¾å¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢ÇÛÅö¤Ï³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡ÊDOE¡Ë£²¡óÄøÅÙ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ 2025Ç¯£³·î´ü¤Ë¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼èÆÀ³ô¿ô6,163,900³ô¡¢¼èÆÀ²Á³Û¤ÎÁí³Û10,775,065,200±ß¡Ë¡£¾åµÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2026Ç¯£³·î´ü¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê48±ß¡ÊÉáÄÌÇÛÅö13±ß¡¢ÆÃÊÌÇÛÅö35±ß¡Ë¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
