¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾25¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¢ÄÌ´ü¤âÁý³Û

¡¡¥ß¥¿¥Á»º¶È <3321> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î19ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î9²¯±ß¢ª12.5²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï10²¯±ß)¤Ë38.9¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ24.5¡óÁý±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å´ü¶ÈÀÓ¤Î¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î20²¯±ß¢ª23.5²¯±ß(Á°´ü¤Ï23.7²¯±ß)¤Ë17.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬15.9¡ó¸º¢ª1.1¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡2026Ç¯£µ·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¤¬¹ñÆâ³°¤Ç·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±À¸Ê¬Ìî¤Î£Å£Í£Ó¤Î¼õÃí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÍ·µÙ»ñ»º¤ÎÇäµÑ±×¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯£··î£´Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿2026Ç¯£µ·î´ü¤ÎÂè£²»ÍÈ¾´üµÚ¤ÓÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤»»Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
