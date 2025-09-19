Æü·ÐÊ¿¶Ñ19ÆüÂç°ú¤±¡áÈ¿Íî¡¢257±ß°Â¤Î4Ëü5045±ß
¡¡19Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ257.62±ß¡Ê-0.57¡ó¡Ë°Â¤Î4Ëü5045.81±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï649¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï914¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï52¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï174.23±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬35.96±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬28.06±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬19.58±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬18.91±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò132.36±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¤¬28.77±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬24.31±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬15.70±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬12.49±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ9¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¶ä¹Ô¶È¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢²·Çä¶È¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï174.23±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬35.96±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬28.06±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬19.58±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬18.91±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò132.36±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¤¬28.77±ß¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¤¬24.31±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬15.70±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803>¤¬12.49±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ9¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¶ä¹Ô¶È¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢²·Çä¶È¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹