¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤«¤é¡ØCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÙÈ¯Çä¡¡CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¤ÆÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤òºÆ¸½
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¡¢¡ØCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù¡Ê2Ëü4200±ß¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò19Æü¸á¸å4»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤âºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉð´ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤òÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOMPLETE SELECTION MODIFICATION¡×¡ÊCSM¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¡£2024Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î¡ØCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼¡õ¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¡Ù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ê»Â·â²»¤ÎÈ¯Æ°¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö¥»¥ê¥Õ¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¡¢»Â·â²»¤ËÁêÀî»Ï¡Ê±é¡§¿¹ËÜÎ¼¼£¡Ë¤Î³Ý¤±À¼¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹²»¤äÊÑ·Á¡¦¹çÂÎ¤µ¤»¤ë²»¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì²»¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤âºÆ¸½¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹Âç¤Ê¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¸Ø¤ë¡£¹çÂÎ¤Ë¤è¤ê¡¢CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼Â¦¤Î²»À¼¤âÊÑ²½¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæÆ±ÍÍ¡¢¹çÂÎ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É½Ð¸½²»¤¬È¯Æ°¡£ÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¥é¥¦¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼¤Ç¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤âºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØCSM¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ù
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉð´ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤òÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOMPLETE SELECTION MODIFICATION¡×¡ÊCSM¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¡£2024Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î¡ØCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼¡õ¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¡Ù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤È¹çÂÎ¤·¡¢ÀÃµÝ¥â¡¼¥É¤âºÆ¸½¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹Âç¤Ê¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¸Ø¤ë¡£¹çÂÎ¤Ë¤è¤ê¡¢CSM¥«¥ê¥¹¥¢¥í¡¼Â¦¤Î²»À¼¤âÊÑ²½¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæÆ±ÍÍ¡¢¹çÂÎ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É½Ð¸½²»¤¬È¯Æ°¡£ÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¥é¥¦¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¦¥º¥«¡¼¥É¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎCSM¥«¥ê¥¹¥é¥¦¥¶¡¼¤Ç¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£