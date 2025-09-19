¡ÚRIZIN¡Û¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¡¢Äº¾å·èÀï¤Ë´°¾¡Àë¸À¡Ö»ä¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡11·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¡Ê¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Övs.Ä©Àï¼Ô¡¦ÂçÅçº»½ïÎ¤¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë°Ëß·¤¬¿À¸Í¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï¡¢DEEP JEWELS¥¢¥È¥àµé½÷²¦¤ÇRIZIN¤Ç¤âÀõÁÒ¥«¥ó¥Ê¤ä¥¯¥ì¥¢¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅç¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¼Â¸½¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÔË¾¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ëß·¤â¡ÖÁê¼ê¤¬ÂçÅç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Î2¿Í¤ÎÂÐ·è¤¬½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¤ÎÄº¾å·èÀï¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÂçÅç¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´°Á´¤Ë³Ê²¼°·¤¤¡£¸½ºßRIZIN¤Ç10Ï¢¾¡¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â16Ï¢¾¡¡Ë¤ÈÌµÇÔ³¹Æ»¤òÇú¿ÊÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¤ÇµÏ¿¤ò11Ï¢¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤âÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÂçÅç¤Ïº£·î15Æü¤ÎDEEP¤Ç¿ÜÅÄË¨Î¤¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¡¢°Ëß·¤È¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÂÐÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢1¥ö·îÈ¾¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö±þ±ç±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ò²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê45Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎNOEL¤È¡¢¶â¸¶ÀµÆÁ¤Î¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³¤ºé¥¤¥ë¥«¤Î»î¹ç¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç·èÄê¡£°Ëß·¤Ï¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ÏÌÌÇò¤¤¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌ¥¤»¤ì¤ëÌÌÇò¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ²¡¹¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ú²¦¼Ô¡Û°Ëß·À±²Ö vs. ¡ÚÄ©Àï¼Ô¡ÛÂçÅçº»½ïÎ¤
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð vs. °Â°æÈôÇÏ
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼vs.»³Æâ¾Ä
¡¦120¥¥íµé
µ®¸¿À vs. MAXµÈÅÄ
¡¦OP¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
NOEL vs. ³¤ºé¥¤¥ë¥«
¡ü´ûÊó¥«¡¼¥É
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé vs. ¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼
¡¦¥é¥¤¥Èµé
±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯vs.ºùÄíÂçÀ¤
