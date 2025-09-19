ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢±Ç²èº× ¡È·ã¥ä¥»¡É ½ÐÀÊ¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó°ø±ï¤Î½÷À¡×¤ÈºÆ²ñ¤ÎÉÔ²º¡Ä¡ÖÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡×¤Ç¿â¤ì¹þ¤á¤ë°Å±À
¡¡9·î17Æü¡¢¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î³«Ëë¼°¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£ºä¸ý·òÂÀÏº¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¡È·ã¥ä¥»»Ñ¡É ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºä¸ý¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬±Ç²èº×¤Î¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢·§Âô¾°¿Í´ÆÆÄ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢SNS¤Ç¤ÏËË¤¬¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï9·î10Æü¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Ç¡¢Ç¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤È¤â¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤¤ºä¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÆó¸Ô¡É ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡9·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºä¸ý¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢±Ç²èº×¤ÇÅÏÊÕ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡¢
¡ÔÁé¤»¤¿¡©¡Õ
¡Ô·òÂÀÏº¤¯¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢¡È·ã¥ä¥»¡É »Ñ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ºä¸ý¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ ¡È°ø±ï¡É ¤Î¤¢¤ë½÷À¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØBLACKPINK¡Ù¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÏHBO¥É¥é¥Þ¡ØThe White Lotus¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¶È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤È¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î¤ËÈà½÷¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬É¨Ëí¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÆÌ©¤Ê¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¡Ø¸ø»äº®Æ±¡Ù¤È±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É ¤¬¿á¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2021Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤Î¼ã¼ê°å»Õ¤ò±é¤¸¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤Ëºä¸ý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë Ä¹´üÌ¤²ò·è»ö·ïÁÜººÈÉ¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ç34ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÈÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡É ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¸å¤ÎÇÐÍ¥¶È¤ËÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºä¸ý¤Ï ¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É ¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£