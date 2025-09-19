ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡Ö18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×ºäËÜÍ¦¿Í¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é²Ö¡¡Áª¼ê¤ÏÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤ÇÎý½¬
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬19Æü¡¢ËÜµò¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é200°Ê¾å¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»î¹çÁ°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡µå¾ìÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Èµð¿Í¤ÎÁª¼ê¡¦OB¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤é¥³¥Á¥ç¥¦¥é¥ó¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤¬¡Ö18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤È¡Öthank¡¡you¡¡for¡¡your¡¡great¡¡blue¡¡days¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£µå¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ËÃæÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¡ÖTHANK¡¡YOU¡×¤È¡ÖSHO¡¡NAKATA¡×¡Ö2023¡½2025¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£ÃæÅÄ¼«¿È¤â»Ñ¤ò¸½¤·Í°°æ¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤·¤¿¡£°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÏ¢È¯¡£ºÇ¸å¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï23Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤ÆÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î24Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.217¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Ê¤¬¤é¤â»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤¬ºÆÈ¯¡£5·î13Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢2·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¡¢6·î20Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿ÀÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£7·î10Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢8·î7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂÇ¤Ç3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¾õÂÖ¤ÏÌá¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó12Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤ï¤º¤«5Æü¤Ç1·³¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢15Æü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö2¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿»þ´ü¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¡¢3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó5ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ5ÅÙ¤È¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£µÏ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ¯Îõ¤Êµ²±¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤ë´õÂå¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£