²Æì¡¢ÃËÀ°é»ùÎÏ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¡¡2°Ì¤Ï²¬»³¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Ä´ºº
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï19Æü¡¢ÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÄ´ºº¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¡ÖÃËÀ°éµÙÇò½ñ2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æì¤À¤Ã¤¿¡£°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÆü¿ô¤äºÊ¤«¤é¸«¤¿ÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2°Ì°Ê²¼¤Ï²¬»³¡¢Ê¡°æ¡¢ÂçÊ¬¡¢»³·Á¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤Î47°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¼¸Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤¹¤ë20¡Á50Âå¤ÎÃË½÷·×Ìó9300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£ºÊ¤«¤é¸«¤¿ÃËÀ¤Î²È»ö¤Ø¤Î´ØÍ¿ÅÙ¤ä1½µ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤Ê¤É5¹àÌÜ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡²Æì¤Ï°éµÙ¼èÆÀÆü¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤È¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ù¹¬Ê¡ÅÙ¡×¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¤äÊ¡°æ¤Ï¡¢²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£³Æ¹àÌÜ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¼ÂÁ©¿ô¡×¤¬¹âÃÎ¡¢¡Ö´ØÍ¿ÅÙ¡×¤ÏµÜºê¡¢¡Ö»þ´Ö¡×¤Ï²¬»³¡¢¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ù¹¬Ê¡ÅÙ¡×¤Ïº´²ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò½ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ´ü´ÖÃæ¤ä½ªÎ»¸å¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤¿¡£