¡¡2026Ç¯3·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë²»³Ú·à¡Ø¥³¡¼¥«¥µ¥¹¤ÎÇòËÏ¤ÎÎØ¡Ù¤è¤ê¡¢ÌÚ²¼À²¹á¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ö¥ì¥Ò¥È¤¬¥Ê¥Á¥¹¤ÎÃÆ°µ¤ò¶²¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎË´Ì¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿µº¶Ê¤Ç¡¢±é·à³¦¤Î¶â»úÅã¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢30Âå¤Ë¤·¤ÆÆÉÇä±é·à¾Þ¡¦±é½Ð¾Þ¤ò´öÅÙ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢±é·à³¦¤ÎÃþ»ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÀ¥¸Í»³Èþºé¤¬¡¢±ó¤¤ÀÎ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤òÂçÃÀ¤Ë¤âÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¡£
¡¡ÀïÁè¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿1¿Í¤ÎÀÖ¤óË·¤ò½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È°é¤Æ¤Î¿Æ¤Î¿Æ¸¢¤òÁè¤¦ºÛÈ½¡£¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢´õË¾¤ÈÀäË¾¤¬º®ºß¤¹¤ëÃæ¡¢²¼¤µ¤ì¤ëÈ½·è¤È¤Ï¡½¡£À¥¸Í»³¤Ï¡¢»þÂåÀßÄê¤òÌ¤Íè¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤É¤ÎÂêºà¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ì¥Ò¥È¤ÎÂçºî¤ò¸½ÂåÅª¤«¤ÄÆÈÁÏÅª¤ËÉÁ¤¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÁ´ÊÔ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿²»³Ú·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÍð¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿ÂÀ¼éÉ×ºÊ¤Î»Ò¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ëÎÁÍý½÷¡¦¥°¥ë¥·¥§Ìò¤ò¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼À²¹á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¥·¥§¤Îº§Ìó¼Ô¤ÇÀïÃÏ¤ËÉë¤¯Ê¼»Î¡¦¥·¥â¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤ÏPARCO PRODUCE 2025 ²»³Ú·à¡ØMONDAYS¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤ÎÊ¿´ÖÁÔ°ì¡£
¡¡ÎÁÍý½÷¡¦¥°¥ë¥·¥§¤Î¤â¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂÀ¼éÉ×¿Í¡¦¥Ê¥Æ¥éÌò¤Ï¡¢¸½ºß¾å±éÃæ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¬¡¼¥ëÌò¤Ë¤âÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤sara¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ÷¤ê¤¯¤ëÄÉ¤Ã¼ê¤ä²î¤¨¤òÂÑ¤¨¤·¤Î¤®¡¢É¬»à¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¥°¥ë¥·¥§¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥ê¥«Ìò¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø½½Æó¹ñµ ¡¾·î¤Î±Æ ±Æ¤Î³¤¡¾¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ë²ÃÆ£ÍüÎ¤¹á¡£
¡¡Êª¸ì¤ò³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¸ì¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÎ¹°ìºÂ¤Î²Î¼ê¡ÉÌò¤Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ ÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÂàÃÄ¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä°ìÏ©¿¿µ±¡£
¡¡È¿Íð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶öÁ³¤Ë¤âºÛÈ½´±¤È¤Ê¤ê¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤È°é¤Æ¤Î¿Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¿¿¼Â¤ÎÊì¿Æ¤«¤ò¥°¥ë¥·¥§¤ÈÂÀ¼éÉ×¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ½·è¤ò²¼¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¥¢¥º¥À¥¯Ìò¤Ë¤ÏâÃÅç½¨ÏÂ¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú·à¡Ø¥³¡¼¥«¥µ¥¹¤ÎÇòËÏ¤ÎÎØ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î¾å±é¡Ê¢¨Ê¼¸Ë¡¢²¬»³¡¢º´²ì¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¥¸Í»³Èþºé¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¡§À¥¸Í»³Èþºé
¡¡¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÏÀïÁè¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤âÆìÄ¥¤êÁè¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë·×²èÅª¤ÊÀïÁè¤Ïµ¯¤³¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤¬ÀïÁè¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿Í´Ö¤ÏÀ¸Â¸¤ÎÉÔ°Â¤ò¼ÂºÝ°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂ¾¼Ô¤òÀúÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Ê¼´ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀïÁè¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ò¤È¤¿¤ÓÀïÁè¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ð¤òÄÃ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Çßî¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤ÏË½ÎÏÅª¡¦ÇÓ³°Åª¤ÊÊý¸þ¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ö¥ì¥Ò¥È¤Î¡Ø¥³¡¼¥«¥µ¥¹¤ÎÇòËÏ¤ÎÎØ¡Ù¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤Î»þÂå¤«¤é²áµî¤ÎÀïÁè¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤òÉÁ¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÍÚ¤«Àè¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¡¢º£¤è¤ê¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë·Á¤Ç¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ïº£¤è¤ê¡Ö¥Þ¥·¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÎ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
