»³ÅÄ¹§Ç·¡¢´éÈ¾Ê¬Ê¤¤¦¾×·â¤ÎÉ¦»Ñ ²¬ÅÄ½Ú°ì¡õÆóµÜÏÂÌé¤â¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¤¬9·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ËÅÐÃÅ¡£´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÉ¦¤ÇÊ¤¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄ¹§Ç·¡¢´éÈ¾Ê¬Ê¤¤¦¾×·â¤ÎÉ¦»Ñ
»³ÅÄ¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê10·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡ÊHONG KYUNG¡Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊBYUN SUNG-HYUN¡Ë´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÉ¦¤ÇÊ¤¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤¯¤Þ¤µ¤ó¤ß¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿»³ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¡¢¡¢¡¢¥¢¥¿¥¯¥·¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù (Á´6ÏÃ¡¿11·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ï»³ÅÄ¡¢ÆóµÜ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤ÎÉ¦»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»÷¹ç¤¦¤Î¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Á¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄ¹§Ç·¡¢´éÈ¾Ê¬Ê¤¤¦¾×·â¤ÎÉ¦»Ñ
¢¡»³ÅÄ¹§Ç·¡¢É¦»Ñ¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
»³ÅÄ¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê10·î17ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¡ÊHONG KYUNG¡Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊBYUN SUNG-HYUN¡Ë´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÉ¦¤ÇÊ¤¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù (Á´6ÏÃ¡¿11·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ï»³ÅÄ¡¢ÆóµÜ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤ÎÉ¦»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»÷¹ç¤¦¤Î¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Á¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û