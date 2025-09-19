ÀîºêËãÀ¤¡Ö±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤¿¡×21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È¤Î¡È¶ä¥Ö¥é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤È¤Î¶äºÂ¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢21ºÐ²¼Èþ¿ÍºÊ¤È¤Î¶ä¥Ö¥é¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
Àîºê¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤È¶äºÂ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤é¤½¤ÎÍ§Ã£¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²æ¡¹É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¡×¤È»£±Æ¤Î·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½µ´©»ï¤Î±£¤·»£¤ê¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ìë¤Î¶äºÂ¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤ËºÊ¤Î²Ö²»¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¼«Á³¤ÊÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤âºÊ¤Î²Ö²»¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê Í¤êÆñ¤¤±£¤·»£¤ê¤À¤Í¡×¤ÈºÊ¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö±£¤·»£¤ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é°ì½ï¤Ë»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¡ô±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤¿ ¡ô°ì½ï¤Ë»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¶äºÂ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àîºê¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥¤¥ä¤È1990Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î2001Ç¯º¢¤«¤éÊÌµïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢ºÛÈ½¤ÎËö¡¢2023Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯10·î¤Ë21ºÐÇ¯²¼¤Î²Ö²»¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÀîºêËãÀ¤¡¢ºÊ¡¦²Ö²»¤È¤Î¶äºÂ»¶Êâ¤òÍ§¿Í¤¬¡È±£¤·»£¤ê¡É
