¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÅÎ¤³¤Î¤ß¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¸æ±àºÂ¤µ¤ó¤Ç¤Î¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤µ¤ó¤ÈºÙÀî°ìÌç¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ï¢ÆüÂçÀ¹¶·¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡ÖÂè°ìÉô¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤âÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌò½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ØÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂèÆóÉô¤Î²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ºÙÀî°ìÌç¤¬Â·¡Ê¤½¤í¡Ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÌ¤ê¤òÌ¥¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÀÖ¤¤Ëþ·î¡Ù¤Î±é½Ð¤ò¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â¹´¡Ê¤³¤À¤ï¡Ë¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÌÜ²¼¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£²£±Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇö¿§¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡¢¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¯»Å¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡¢åºÎï¤À¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÎ¤Ï¸µÂç´Ø¡¦¹â°Â¤È£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë·ëº§¤·¡¢£²£±Ç¯£²·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢£²£²Ç¯£¸·î¤ËÂè£²»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£··î¤Ë¿·¶Ê¤Î¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢Ìó£³¤«·î¤Ç£±£°¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤ò¸«¤»¤¿¡£