カントリー音楽界の大御所でシンガーソングライターのドリー・パートン（７９）が、腎臓結石による体調不良のため、１７日に予定されていたテーマパーク「ドリーウッド」でのイベント出演をキャンセルした。ドリーは２０２６年に登場予定の新アトラクション「ナイト・フライト・エクスペディション」の発表に出席する予定だったが、医師の指示により自宅で静養することになったという。



【写真】生涯現役宣言！いくつになっての若々しい美貌のドリー・パートン

イベントでは、事前に収録されたビデオメッセージが上映され、ドリーはこう語った。「こんにちは、ドリーウッド！私よ。そうよね、私はここにいて、あなたたちはそこにいる。どうしてそうなったのかって？実はちょっとした問題があったの。腎臓結石ができて、すごく困っていたのよ。それが感染症を引き起こしてしまって、医者に『今は移動しない方がいい。数日休んで回復しなさい』って言われたの」「だから今日はドリーウッドに行かない方がいいって言われたけど、心はみんなと一緒よ。本当に楽しみにしていたの。心配しないで、私は大丈夫。今日はちょっと無理なだけ」続けて、ファンへの安心の言葉も忘れなかった。



今年はドリーにとって試練の年となっており、３月には５８年間連れ添った最愛の夫でミュージシャンのカール・ディーンさんを８２歳で亡くしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）