¡ÖÄäÀïÆÃ¼û¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ´ë¶È¡¢ÁõÈ÷ÈÎÇä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËºÆ·ú¶µ°é¤Ø
¥í¥·¥¢¡Ý¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¸å¤ÎºÆ·ú»ö¶È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ì¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¸½ÃÏ¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀïÁè¤ÏÂ³¤¡¢¤¹¤°¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÄäÀï¸å¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀè¤Ë½ÏÎý¤·¤¿¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢¸½ÃÏ¤Ë»ö¶È¾ì¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤Î¿´ÇÛ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü¡¢HD¸½Âå¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÆ·ú¸¦½¤ÃÄ¤¬HD¸½Âå·úÀßµ¡³£±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ç¥Ë¥·¥¦¥¯ÎÎÅÚ³«È¯¼¡´±¡¢¥¹¥Û¥à¥ë¥ê¥ó ¥»¥ë¥ÒºÆ·úÄ£Ä¹¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½10¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï´Ú¹ñ·úÀßµ¡³£»º¶È¶¨²ñ¤È´Ú¹ñ·úÀßµ¡³£¸¦µæ±¡¤¬¼ç´É¤·¤Æº£·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö·úÀßµ¡³£ÎÏÎÌ¶¯²½¾·ÀÁ¸¦½¤¡×¤Î°ì´Ä¤À¡£
·úÀßµ¡³£´ë¶È¤ÏÀï¸å¤ÎºÆ·ú»ö¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁèÁ°¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·úÀßµ¡³£»Ô¾ì¥·¥§¥¢1¡¦2°Ì¤À¤Ã¤¿HD¸½Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¢¤ÈHD¸½Âå·úÀßµ¡³£¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤À¡£¤·¤«¤·ÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤â¶¦¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤ËÁõÈ÷¤òÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄäÀï¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿ÍºàÍÜÀ®»Ô¾ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£HD¸½Âå·úÀßµ¡³£¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·úÀßµ¡³£¤ò¶¡µë¤¹¤ëÁ°¤Ë¤³¤ì¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤Èµ»½Ñ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
HD¸½Âå·úÀßµ¡³£ÉôÌç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÆ·ú¸¦½¤ÃÄ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë·úÀßµ¡³£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼çÍ×¿¦¶È·±Îý³Ø¹»¤Ë¼Â½¬ÍÑ·úÀßµ¡³£¤ÈVR¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃéÀ¶ËÌÆ»±¢¾ë¡Ê¥¦¥à¥½¥ó¡ËHD¸½Âå·úÀßµ¡³£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·úÀßµ¡³£ÌÈµö»î¸³¾ì¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤¿¶µ°éµ¡´Ø¤À¡£µ»½Ñ¼Ô¤òÍÜÀ®¤·¤¿¸å¤Ë·úÀßµ¡³£¤Î¶¡µë¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÁõÈ÷ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¡£
¥µ¥à¥¤¥ëPwC·Ð±Ä¸¦µæ±¡¤¬2·î¤Ë½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÆ·ú»ö¶È¤È¹ñÆâ´ë¶È¤Îµ¡²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯´ð½à¤ÇÀ¤³¦¶ä¹Ô¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÆ·ú¤Ë4862²¯¥É¥ë¡ÊÌóÌó72Ãû±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤È¿ä»»¤·¤¿¡£ÀïÁè¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢¿ä»»Èï³²¡¦Â»¼º¡¦Éüµì³Û¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÉüµì¤¬É¬Í×¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸òÄÌ¡¢½»Âð¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤¬È¼¤¦Ê¬Ìî¤òµó¤²¤¿¡£
ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¸½Âå¼Ö¤È¥°¥ë¡¼¥×·ÏÎó²ñ¼Ò¤Ï¿ÊÂàÎ¾Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£2007Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢Ë¡¿Í¡ÊHMMR¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤¿¸½Âå¼Ö¤ÏÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¸½Âå¼Ö¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹©¾ì¤ò1Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÅö»þ14Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ç¸½ÃÏ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ö¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¸½ÃÏ¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×AGR¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤À¡£ÈÎÇä¸å2Ç¯°ÊÆâ¤ËÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢º£Ç¯12·î¤Ë´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¶¦¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¸½Âå¼Ö¥°¥ë¡¼¥×·ÏÎó²ñ¼Ò¤âÄäÀï¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉôÉÊ·ÏÎó²ñ¼Ò¤Î¸½Âå¥â¡¼¥Ó¥¹¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¥í¥·¥¢¹©¾ì¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ØÆþ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º±¿±Ä¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Î2021Ç¯10·î¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇ¯24ËüÂæÊ¬¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀ¸»º¤¹¤ë¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¤¿¸½Âå¥¦¥£¥¢¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ï¤º¤«5¥«·î¤ÇÀïÁè¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2021Ç¯¤«¤éËèÇ¯ÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¸ú²Ì¤Ç¹õ»ú¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¾å¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤ÏºÇ¾®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¥í¥·¥¢¤ËÀ¸»ºË¡¿Í¤òÃÖ¤¯¸½Âå¼Ö¥°¥ë¡¼¥×·ÏÎó²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½Âå¼Ö¤¬¥í¥·¥¢»ö¶È¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤È¡¢°Â¤¯»ñ»º¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÄäÀï¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£