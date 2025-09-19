¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç11¡¦21¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óEP¡ØOne More Time¡Ù¤ò11·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâÈ×¤ÏCD¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢³¤³°È×¤ÈÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Õ¥©¥Æ¥£»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖOne More Time¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖMy Only Angel¡×¤¬¡¢Æ±ºî¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£20Æü¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ëÀ®55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ØOne More Time¡Ù¤Ï2012Ç¯È¯É½¤Î¡ØMusic from Another Dimension!¡Ù°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤ò´Þ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë4¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¶Ê¡ÖBack In The Saddle¡×¤Î2025Ç¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Õ¥©¥Æ¥£»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î³Ú¶Ê¡ÖHello Heaven, Hello¡×¤ÎÀ©ºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åö½é¤Ï¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥ÉÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´¤Ê¶¦ºîEP¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¤Ïº£²ó¤Î¶¦ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Þ¤À¥Ô¥å¥¢¤ÊÅÅÎ®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç´¶¤¸¤¿¿¶Æ°¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¼ÖÃæ¤Ç¤Î¤¢¤Î´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Ë¤â»÷¤¿´¶¿¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ú¥ê¡¼¤â¡ÖÈà¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÄ°¤¤¤Æ¡È¤³¤ÎÃË¤Ë¤ÏËÜÊª¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡É¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3¿Í¤Ç¤ÎÀ©ºî¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢Ì´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EP¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤È¥ä¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Á´ÊÔ¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥à¤Ï¸µ¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¿¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥ê¥ô¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¤¬Á´ÊÔ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÅª¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÈÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£·î½é¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø2025 MTV Video Music Awards¡Ù¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ï¡¢MTV¸ø¼°YouTube¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
