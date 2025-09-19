¶ÈÌ³ÍÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ä¤æ ¤æ¤Ç¤¿ÌÍ¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤± Mizkan
Mizkan¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ä¤æËãíåÃ´¡¹ÌÍ¡×¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ä¤æÃÏ·Ü¤æ¤º±ö¡×¤Î2ÉÊ¤ò8·î27Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ÖÌÍ¡õÆéÂçÎ¦¡×¤Ë¤Ï¡Öµí¤¹¤Æé¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡×¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥¹¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤´¿Ý¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡Ê6ÇÜÇ»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆ±Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ä¤æ¡×2ÉÊ¤Ï¡¢¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÍ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤±¤ë¤À¤±¡£¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥×¤ò²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤ÎÀ£Æ¹¤¬ÉÔÍ×¡£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡ÖËãíåÃ´¡¹ÌÍ¡×¤Ï²ÖÜ¥¤Î¹á¤ê¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î½Á¤Ê¤·Ã´¡¹ÌÍ¤Î¤Ä¤æ¡£¤Í¤ê¤´¤Þ¤È¤¹¤ê¤´¤Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥é¡¼Ìý¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢»³Ü¥¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡£1090g¡¢ÀÇÈ´¤»²¹Í¾®Çä²Á³Ê1380±ß¡£
¡ÖÃÏ·Ü¤æ¤º±ö¡×¤Ï·Ü¤Î»ÝÌ£¤È¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î±ö¤À¤ì¡£·Ü¤¬¤é¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¾Æ¤¤¢¤´¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¹áÌ£Ìý¡¢¹âÃÎ¸©»º¤æ¤º²Ì½Á¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡£1060g¡¢Æ±1330±ß¡£
¡ÖÌÍ¡õÆéÂçÎ¦¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Öµí¤¹¤Æé¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡×¤Ï2¼ïÎà¤Î¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëµí»é¡¢³ï¡¢º«ÉÛ¤Î»ÝÌ£¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ç»¸ü¤Êµí¤¹¤Æé¤ÎÁÇ¡£µí»é¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¤¹¤¾Æ¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¿É¤¯¤Æ¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤³¤ì1ËÜ¤Çºî¤ì¤ë¡£µí¤¹¤¤¦¤É¤ó¤Î¥¹¡¼¥×¤äµí¤¹¤¼Ñ¤Ê¤É¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ë¤â¡¢¤¹¤¾Æ¤Î¤ï¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£1190g¡¢Æ±880±ß¡£
¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥¹¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ê¤ó¤´¿Ý¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡×¤Ï¤ê¤ó¤´¿Ý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÅ²¬¸©»º¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤Î²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤¿¥Ó¥Í¥¬¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÀÅ²¬¸©»º¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤Î²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¡¢³°´Ñ¤ÎÇò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿²«ÎÐ¿§¤¬ÆÃÄ§¤À¡£1000㎖¡¢Æ±990±ß¡£