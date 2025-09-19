Å·¹ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡¿¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÌÌÀÜ¡
¡Ø¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÌÌÀÜ¡Ù¡Ê¤·¤é¤Û¤·±¬Çµ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¼÷Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤¿1É¤¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¦¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤òÎ¹Î©¤Á¡¢Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£Å·¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ëÆú¤Î¶¶¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅ·¹ñÌÌÀÜ¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ä¡¢ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤È¤Î»×¤¤½Ð¡£À¸¼Ô¤¬»à¼Ô¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»à¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¹ß¤ë¡ÖÄÉ²±¤Î²Ö¡×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ïº£Æü¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌ´¸«¤Æ¡½¡½¡£SNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Îµ²±¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¡Ø¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÌÌÀÜ¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
