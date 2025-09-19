¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¿·Ä¹´±¤Ë²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬½¢Ç¤¤Ø¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¿·¤·¤¤Ä¹´±¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï19Æü¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÎÄ¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼¼Éú¹¼£»á¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íè·î¤«¤é²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬¿·¤·¤¤Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç»á¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë´°Á´¤Ë»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¥±Ë¤Î»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤ò´Þ¤à21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤äÆüËÜ¥Ñ¥é¿å±ËÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤ÏÁª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤äÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶µ°é³èÆ°¤Î·Ð¸³¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¡¢º£¸å¤ÎÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤Î¿ä¿Ê¤äÆüËÜ¤Ê¤É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¶¯²½¤ÎÅÀ¤Ê¤É¤ÇÅ¬Ç¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎëÌÚÂçÃÏ»á¡¢¼¼Éú¹¼£»á¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
