µÈÅÄÎë¡¡ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥íÁü¡×¡¡»Ð¡¦Í¥Íø¤Î¡ÖËå¤È¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½ÉÌ¿¡¢¤Ç¤â±¿Ì¿¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡º£Ç¯¤«¤é£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë£Õ¡Ý£Î£Å£Ø£Ô¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¿ä¤·³è±þ±çÀë¸À¡×Âè£µ²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÈÅÄÎë¡Ê£²£±¡Ë¡áÂçÅì·úÂ÷¡á¤¬ÅÐ¾ì¡££Ê£Ì£Ð£Ç£Á½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÍ¥Íø¤ÎËå¤È¤¤¤¦½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éµÈÅÄÎë¤È¤·¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥íÁü¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¡¢¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢½éÆü¡£µÈÅÄÎë¤Ï£±£·¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£³¥¢¥ó¥À¡¼¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É»þÅÀ¤Ç¡¢¼ó°Ì¤È£±ÂÇº¹¤Î£³°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤â¾¯¤Ê¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¡×¤Èµ×¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦ÂçÀö£Ç£Ã¤Ç½÷»Ò¤Î¥Ä¥¢¡¼Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄÎë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÄí¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡££²£²¡¢£²£´Ç¯¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È²ñ¾ì¡££²£´Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ»»£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ØÄêÎý½¬Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌÚ¤ÎËÜ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤ò¸«È´¤¤¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¥³¡¼¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Âè£²Æü°Ê¹ß¤â¾å°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£··î¤ÎÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢£¶Àï¤·¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á£µ²ó¡£³«Ëë°ÊÍè¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ð¡ÊµÈÅÄÍ¥Íø¡Ë¤Î»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î²Æ¾ì¤ÎÏ¢Àï¤ÇÂÎ½Å¤Ï¸º¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï£²£°°ÌÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¥é¥ó¥¯¤â¡¢°ìµ¤¤Ë£µ£°°ÌÁ°¸å¤ËÄã²¼¡£¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ç¸åÂà¤¹¤ëÃæ¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢É¬»à¤Ë¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡££Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤¬·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤ëÀºåÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÆ±¹Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡Ö¤¤¤Þ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¸À¸ì²½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸µ¤ÎÆ°¤¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶ì¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÈ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¤Ç¤Îµ×¡¹¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤â¤½¤¦¤À¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦ÂçÀö¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¡×¤Î¸À¸ì²½¤ò¤Ï¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â¹¶Î¬¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï£³£°°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¼«¿®¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ð¡¦Í¥Íø¤Ï¾ï¤ËÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÆÍÇË¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ð¤ËÃ¯¤è¤ê¤â´¶¼Õ¤·¡¢Âº·É¤·¤Ä¤Ä¤â»×¤¦¡£»ä¤Ï»ä¡Ý¡£¥¦¥¨¥¢¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î·ÀÌóÀè¤â¡¢»Õ»ö¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤â¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËå¤È¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½ÉÌ¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡Ø½ÉÌ¿¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±¿Ì¿¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿É½¾ð¤ò¤¢¤Þ¤êÊø¤µ¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëºòº£¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Û¿§¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¿¿·õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Ç´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»ä¤Ê¤ê¤Ë¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥íÁü¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¿´¤Ë¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þµÈÅÄÎë¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤ê¤ó¡Ë
¡¡¢¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£²£°£°£´Ç¯£²·î£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»Ð¡¦µÈÅÄÍ¥Íø¤Î±Æ¶Á¤Ç£¶ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡¢Àîºê½Õ²Ö¡¢Ý¯°æ¿´Æá¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¢¡¥¢¥Þ»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éº£Ìî¹¯À²¥×¥í¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡¢ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿»Ð¤Î»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë½ù¡¹¤ËÂæÆ¬¡££²£±Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¤Ç£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£²£²Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë½÷»Ò¥¢¥Þ¤Ç¤â£²£°°Ì¤Ë¡£
¡¡¢¡¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¶ìÆ®¡¡¡¡¡¡
¡¡£²£±Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÄ©Àï¡£ºÇ½ª¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢£±ÂÇµÚ¤Ð¤º¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£²Ç¯¤â£²ÂÇº¹¤Ç¶ìÇÕ¡££²£³Ç¯¤Ï£²¼¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡££²£´Ç¯¤Ï½éÆü¡Ö£·£¹¡×¤È½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¾å¤Î£±£¹°Ì¤ÇÈá´ê¤ÎÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¼Â²È¤Îµï¼ò²°¤Ç°ìÆüÅ¹Ä¹¡¡
¡¡Éã¡¦±ÑÎ´¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¸Ä¼¼¡¡¶úÅ·¡¡Á¯µû¡¡Æó½½»Í¶è¡¡Ëö¹Ä®Å¹¡×¤ò·Ð±Ä¡£¥ª¥Õ¤Î¤¿¤Ó¤Ë°ìÆüÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿»Ð¤ËÂ³¤¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î£²£µÇ¯Åß¤Ë½é¤á¤Æ°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£