½µËö ÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Î¤È¤³¤í¤â ´ØÅì¤Ç¤âµÞ¤ÊÍë±«¤ËÃí°Õ¤ò ±«¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Á°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤ß¡¢½µËö¤ÏÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤äËÌÆüËÜ¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20Æü¤Ï´ØÅì¤Ç¤âµÞ¤ÊÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÅì¤ËÁ°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü¸á¸å9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅìËÌ²¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤Ë¤¢¤ë¹âµ¤°µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¤Þ¤ï¤ë»þ·×¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉ÷¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢20Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬Ä«Á¯È¾Åç¤«¤éÆüËÜ³¤¤òÄÌ¤ê¡¢Á°ÀþÉÕ¶á¤Ç¤Ï±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢»³±¢¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Äãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤Ç¤âÃë²á¤®¤«¤éÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ç¤â¸á¸å¤«¤é¤ÏÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢20Æü¤ÎÌë¤Î¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤«¤é±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢20Æü¤ä21Æü¤ÎÆüÍËÆü¤ò´Þ¤áÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£