ÈþÌ£¤·¤¤¤ª½Ð¤«¤±¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¡©ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦°ñ¾ë¡¦ºë¶Ì¤Î4²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ù¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª
¿©Íß¤Î½©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØËÌ´ØÅì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025½©¡ÙµÚ¤Ó¡Øºë¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025¡Ù¡£¡¡
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢°ñ¾ë¡¢ºë¶Ì¤Î4²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¾ì¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬½¸·ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØGUNMA¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿»ö¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ïµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿©Ê¸²½¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Î·²ÇÏ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤ñ»Ò¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤Î¾®Ìî»ûÎÏ¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡Øñ»Ò¥Õ¥§¥¹¡Ù¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Èñ»Ò¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©ºß½»¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¶Ì¾ë¤Á¤Ï¤ë¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸MC¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¶Ì¾ë¤Á¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ñ»Ò¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Èñ»Ò½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤ä¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡²¾½éÅ·¹ñ¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡Èñ»Ò¤Î½÷²¦¡É¡£
²áµî¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤¤ñ»ÒÅ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ý½Ñ¤Î½©¤âËþ¤¿¤»¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚËÌ´ØÅì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025½©¡Û¡¡
¡üÆÊÌÚ²ñ¾ì IN ±§ÅÔµÜ
³« ºÅ Æü¡§2025Ç¯10·î£³Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00¡¡¢¨3Æü¤Ï12:00¡Á¡£5Æü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡Ö²ÈÅÅ½»¤Þ¤¤¤ë´Û ¶ðÀ¸Å¹¡×Ãó¼Ö¾ìÆâÆÃÀß²ñ¾ì
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©320-0065¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¶ðÀ¸Ä®»úÅì¹âÅÄ3363-1
¡ü·²ÇÏ²ñ¾ì IN ¹âºê
³« ºÅ Æü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00¡¡¢¨10Æü¤Ï12:00¡Á¡£13Æü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÖLABI1 LIFE SELECT ¹âºê¡×LABI¥¬¡¼¥Ç¥ó
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©370-0841¡¡·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô±ÉÄ®1-1
¡ü°ñ¾ë²ñ¾ì IN ÆüÎ©
³« ºÅ Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00¡¡10·î31Æü¤Ï12:00¡Á¡£11·î3Æü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÖTecc Land NewÆüÎ©Å¹¡×ÆÃÀß²ñ¾ì
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©317-0052 °ñ¾ë¸©ÆüÎ©»ÔÅì³êÀîÄ®5-1-4 SEA MARK SQUAREÆâ
¡Úºë¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025¡Û
¡üºë¶Ì²ñ¾ìIN ½ÕÆüÉô
³« ºÅ Æü¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00¡¡¢¨24Æü¤Ï12:00¡Á¡£26Æü¤Ï18:00½ªÎ»
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡ÖTecc LIFE SELECT ½ÕÆüÉôËÜÅ¹¡×ÆÃÀß²ñ¾ì
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©344-0007 ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¾®Þ¼»úÁ°ÅÄ259-3
¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁ°Çä·ô¤Ï¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡ª
º£¸å³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü·ô¤Ï²ñ¾ìÆþ¸ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¡¦´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©ºàÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙµÚ¤ÓºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼HP¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025½© ¸ø¼°HP
https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/kitakanto-ramenfesta
¡ü°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¾Æ¤ñ»Ò¶¨²ñ¡¡¸ø¼°HP
https://www.gyoza.or.jp/how/
¡ü¶Ì¾ë¤Á¤Ï¤ë¡¡¸ø¼°HP
https://tamakichiharu.com/
¢¨¶Ì¾ë¤Á¤Ï¤ë¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ
¡Øñ»Ò½÷»Ò¡Ù
´©¹Ô¡§¥é¥È¥ë¥º
Äê²Á¡§1,200±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëñ»Ò¹¥¤¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶Ì¾ë¤Á¤Ï¤ë¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤È¿äÁ¦¤¹¤ë½÷ÀÌÜÀþ¤Îñ»ÒÅ¹¾ðÊó¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀçÂæ¡¢±§ÅÔµÜ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀÅ²¬¡¢ÉÍ¾¾¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¡ª
¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥¿¥ì¤Îºî¤êÊý¤äÊñ¤ßÊý¤Ê¤É¡¢ñ»Ò¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¡Èñ»Ò°¦¡É¤¬¤®¤Ã¤·¤êÊñ¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿°ìºý¡£
