¡¡Éâ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸ÅÁã¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ£¹·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£±Àá¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþÃæ¤Î¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¡£58Ê¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¡¢67Ê¬¤Ë±¦Â¤Ç¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡££²ÅÀÌÜ¤Ï¹ë²÷¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êì¹ñ³®Àû¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿27ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ËÍ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤è¡£¤º¤Ã¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¡×
¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ÈÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢£·ºÐ¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¡£
¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Èà¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ëÁ°¤«¤éÈà¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë¶¦¤ËÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ï´î¤Ó¤À¡£¤³¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌ´¸«¤ë¡£º£¡¢ËÍ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÁ°¿Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¸µ¤Ç¡¢ºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°15°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢º£µ¨¤âÂç¶ìÀï¡£Á°Àþ¤ËÍ½»»¤ò½¸ÃæÅê²¼¤·¤Æ¹¶·â¿Ø¤òÊä¶¯¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë£´Àï¤Ç£´ÆÀÅÀ¡¢Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò½ü¤±¤Ð£²ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«90Ê¬¤Ç¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Îº£¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡×¤ÈÈéÆùµ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤Î¸µ10ÈÖ¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
