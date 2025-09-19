¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã!!¡×¿¹¹áÀ¡¡¢¾®´éºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ï9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¤Î¾®´éºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥¥ì¥¤¡×¡Ö¹áÀ¡¤Á¤ã¤óÄ¶¥¥ã¥ï¥ï¥Ã¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´é¤Á¤Ã¤Á¤ã!!¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¡¡¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤ê¤«¤¹¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤Þ¤ËºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤âËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹áÀ¡¤µ¤ó°áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¤Î¾®´éºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¹áÀ¡¤Á¤ã¤óÄ¶¥¥ã¥ï¥ï¥Ã¡×¿¹¤µ¤ó¤Ï4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤¿¿¹¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥ºÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤Ê¸ª¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£4ËçÌÜ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤È´é¤Î¾®¤µ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹154cm¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ÖK¥Ý¥Ó¥¸¥å¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤¿¤Ó¤¿¤ÓInstagram¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ì¿¹¤µ¤ó¡£8·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÇCLIO¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏKPOP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖK¥Ý¥Ó¥¸¥å¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥¡¥ê¥¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)