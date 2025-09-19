¡ÚWBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ì3.13·èÀï¡Û¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¹¶¤áÀÚ¤ë¡×¤È·è¤á¤¿°¤µ×°æ¤ÎÇ´¤ê¡Ê12²óÏ¢ºÜ¡¿Âè4²ó¡Ë¡¡
·ý»ÍÏ¯¡Êº¸¡Ë¤ËÆÀ°Õ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë
2025Ç¯3·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WBA¡õWBC¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¡£ÀïÁ°¤Ï¡¢·Ð¸³¤Ë¾¡¤ëÀäÂÐ²¦¼Ô¡½¡½¡Ö·ý»ÍÏ¯Í¥Àª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï¿·ÊÆ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿°¤µ×°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤µ×°æ¤¬ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡Ö3Ê¬´Ö104È¯¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Á
»î¹ç³«»Ï¤ò¹ð¤²¤ë¾â¤¬Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¶Á¤¯¤È¡¢¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ø¤È¤Ë¤¸¤ê´ó¤Ã¤¿¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ê±¦¹½¤¨¡Ë¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Îº¸·ý¤ò·Ú¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤È¤â¤Ëº¸¤Ø¥µ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡£Ãæ´Öµ÷Î¥¤«¤é¹¶·â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢³«»Ï20ÉÃ¡½¡½¡£
ÂÎÀª¤òÄã¤¯¤·¤¿°¤µ×°æ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÎÊ¢¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£°¤µ×°æ¤Ï°Ê¸å¤âº¸ÏÓ¤ò¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢°ÒÎÏ¤¢¤ëº¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¤ë¡£
Á°²ó¤Î¥Á¥ã¥ë¥ó¥Ñ¥¯Àï¤Ç¤Ï¹¶·â¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£°¤µ×°æ¡½¡½¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤ï¤¶¤ÈÈ¾Çï¡¢Â®¤á¤¿¤êÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ù¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Î¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤ò±¦Â¦¤«¤éÁÀ¤¦¤³¤È¡£²áµî¤Î»î¹ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ë¥µ¥ì¥¹Àï¡Ê2024Ç¯1·î23Æü¡¢WBA¡õWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢3²ó¤Ë±¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤Æ2ÂÐ0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥Ë¥µ¥ì¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¶±¤Þ¤º¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤Æ¸ß³Ñ¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈïÃÆ³Ð¸ç¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡µ¡¤Ï¸«½Ð¤»¤ë¡¢·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤»¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë
¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤òÀÚ¤Ã¤¿°¤µ×°æ¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤òÌµ»ë¤·¤¿ÌµËÅ¤ÊÀïË¡¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£»î¹ç¤«¤é1¤«·î¡¢ÁÒÉß¡¦¼é°Â¥¸¥à¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿°¤µ×°æ¤Ë¡¢½é²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯²ÃÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Íî¤Á¤ÆÍè¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤ÀÚ¤ëÂÎÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ýµ×ÎÏ¤òÇúÈ¯Åª¤Ë¾å¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ø100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¡Ù¤ò·ý»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¿Æü¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÆ¯¤¯À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°½ÐÍè¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿°¤µ×°æ¤Ï¡¢Êì¹»¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¿Í¹©´Ä¶À©¸æ²¼¤ÎÄã»ÀÁÇ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÁý¿Ê¤·¡¢ÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤Ç¶ÚÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°½ÐÍè¤ëÀ¸³è¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿°Ê¾å¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤ê¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¤µ×°æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä¹Ç¯ÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ÆÍè¤¿·ý»ÍÏ¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ½ÐÍè¤ëËèÆü¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
1·îËö¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¸å¤ÎÈè¤ì¤âÈ´¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Ì´¤«¤é¤ÏÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢
¡ÖÂÎ¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤¿¤«¤é¤¸¤ã¡£ÌÀÆü¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉáÃÊ¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤ò»¡¤·¤¿ºÊ¤ÎÌ´¤¬¼¹Ù¹¤Ë¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹¤È¡¢°¤µ×°æ¤Ï½Â¡¹±þ¤¸¤¿¡£
¿Ç»¡·ë²Ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤¿¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¾ï¤Ë120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÄ©¤à¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë
À¤³¦²¦¼ÔÆ±»Î¤Î°ÕÃÏ¡£¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¹¶ËÉ¡£
·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢½é²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¥æ¡¼¥êÁª¼ê¤Îº¸¤Î¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤¬·ë¹½¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¤«¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
·ý»ÍÏ¯¤¬¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿½é²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¼é¤ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤¬ÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡Ö½é²ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢¡ØÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤ï¤º¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¹ç³Ê¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤ÏÁê¼ê¤âÁ´ÎÏ¤ÇÍè¤ë¤·½¸ÃæÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø¤»¡¼¤Î¡Ù¤ÇÆ±»þ¤Ë½Ð¤·¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£·ý»ÍÏ¯¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥ê·¯¤â°ú¤«¤º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿¡£"¥Ö¥ì¤º¤Ë¹¶¤áÀÚ¤ë"¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÌµÂÌ¤ÊÈïÃÆ¤òÈò¤±¤ë¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
·ý»ÍÏ¯¤Ï¡ØÌÂ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬"¥Õ¥ï¥Õ¥ï"¤ÎÀµÂÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï½¸ÃæÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø°¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¸3¿Í¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢½é²ó¤¬Á´°÷¡Ö10ÂÐ9¡×¤Ç°¤µ×°æ¡£Â³¤¯2²ó¤â¡¢°¤µ×°æ¤Ï°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢È¾Çï¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£
°ìÊý¤Î·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢¤ä¤ä¶¯°ú¤Ë±¦¥¸¥ã¥Ö¤ò·ä´Ö¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢¾¯¤Ê¤¤ÂÇ¿ô¤Ç¤â²óÅ¾ÎÏ¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ä±¦¥Ü¥Ç¥£¤òÀµ³Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£Í×½ê¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ï°¤µ×°æ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¸ø¼°ºÎÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö10ÂÐ9¤Ç·ý»ÍÏ¯¡×¡£¸«Êý¤¬³ä¤ì¤ëÀÜÀï¤ò¡¢10¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Þ¥¹¥È¤Î¡Ö¤ï¤º¤«¤Ç¤âÍ¥Îô¤òÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¿ôÃÍ²½¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
3²ó¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯º¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
°¤µ×°æ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£1È¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é2È¯¡¢2È¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é3È¯¡½¡½É¬¤ºÂ¿¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥À¥é¥¥¢¥óÀïÁ°¤Ë·ý»ÍÏ¯¤ÈºÇ¸å¤Ë¤·¤¿4²óÌÜ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
3²ó»Ä¤ê1Ê¬35ÉÃ¡£°¤µ×°æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬·ý»ÍÏ¯¤Î´éÌÌ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¡¢¥í¡¼¥×ºÝ¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ÷Î¥´¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Óº¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç17»î¹çÌÜ¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê¤µ¤Ð¤¤À¤Ã¤¿¡£
½øÈ×Àï¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤ë4²ó¡½¡½³«»ÏÁá¡¹¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°¤µ×°æ¤è¤êÀè¤Ë¹¶·â¡£º¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö3Ï¢È¯¤«¤é±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¤ä¤ä¶¯°ú¤ËÁ°¤Ø¤È½Ð¤Æ¹¶·â¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ý»ÍÏ¯¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢°¤µ×°æ¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¥¬¡¼¥É°Õ¼±¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¹¶¤á¤ë°¤µ×°æ¡£
À¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ëº¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤ò¼´¤Ë¡¢²óÅ¾ÎÏ¤Î¤¢¤ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ±þÀï¤¹¤ë·ý»ÍÏ¯¡£
º¬À»î¤·¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Î¾Íº¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÏÂç´¿À¼¤ÇÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£
4²ó¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡Ö10ÂÐ9¡×¤Ç·ý»ÍÏ¯¡£»Ä¤ë1¿Í¤Ï°¤µ×°æ¤Ë¡Ö10ÂÐ9¡×¡£¤â¤·¸ø³«Êý¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç1²óÌÜ¤ÎºÎÅÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¹ç·×¤Ï¡Ö39ÂÐ37¡×¤È¸«¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬1¿Í¡¢»Ä¤ë2¿Í¤Ï¡Ö38ÂÐ38¡×¡£¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¡¢°¤µ×°æ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¼çÆ³¤·¤¿½øÈ×¤À¤Ã¤¿¡£
½øÈ×4²ó¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö4²ó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ø½¸Ãæ¤»¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥æ¡¼¥êÁª¼ê¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï·Ù²ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿»þ¤È¤ÏÁ´Á³¡¢°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥êÁª¼ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À½øÈ×¤Ê¤Î¤Ç¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¡Ø¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë½ÐÍè¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»öÁ°¤Î¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸ø³«ºÎÅÀ¤ÎºÎÈÝ¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢°¤µ×°æ¿Ø±Ä¤Ï¸ø³«Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ý»ÍÏ¯¿Ø±Ä¤Î²ÃÆ£¤¬¡ÖÈó¸ø³«¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¡£°¤µ×°æ¿Ø±Ä¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸ø³«¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï½Ð¤º¡¢¡ÖÈó¸ø³«Êý¼°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£¤¬Èó¸ø³«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÅÓÃæºÎÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç·ý»ÍÏ¯¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¶Ï¤«¤Ê¥Ö¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢8²ó½ªÎ»»þ¤Î2²óÌÜ¡½¡½ºÇ¸å¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ç·ý»ÍÏ¯¤¬ÎôÀª¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ý»ÍÏ¯°Ê¾å¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯°¤µ×°æ¤Ë¡¢"»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÎÏ"¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤óÅÓÃæ·Ð²á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¾ò·ï¤Ï¸ß¤¤¤ËÆ±¤¸¤À¤¬¡¢²ÃÆ£¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë»öÊÁ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍÍø¤È»×¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÇÓ½ü¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÌÊÌ©¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ïµ¯¤¤ë¡£
²ÃÆ£¤Ï°¤µ×°æ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
·ý»ÍÏ¯Áê¼ê¤Ë½ª»Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¹¶·â¤·Â³¤±¤¿¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë
¢£°¤µ×°æ¤¬ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡Ö3Ê¬´Ö104È¯¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Á
5²ó¡£°¤µ×°æ¤Ï·ý»ÍÏ¯¤Îº¸¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤â¶±¡Ê¤Ò¤ë¡Ë¤Þ¤ºÁ°¿Ê¤·¡¢º¸¥ê¡¼¥É¤«¤é±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¡£½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÓ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤¯¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢º¸±¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò±Ô¤¯Êü¤Ä¡£
¡Ö5²ó¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÊø¤»¤ë¡×¤ÈÆ§¤ó¤À²ÃÆ£¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤Ç·ý»ÍÏ¯¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¡£
5²ó¡¢°¤µ×°æ¤Ï3Ê¬´Ö¤ÎÁí¿ô¤Ç·ý»ÍÏ¯¤ò½é¤á¤Æ¾å²ó¤ê¡¢¡Ö104È¯¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡Ê·ý»ÍÏ¯¤Ï¡Ö90È¯¡×¡Ë¡£»Ä¤ê40ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÈïÃÆ³Ð¸ç¡½¡½"Æù¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¹ü¤òÃÇ¤Ä"¹¶Àª¤Ç·ý»ÍÏ¯¤ò¸åÂà¤µ¤»¤¿¡£
´öÅÙ¤â½¤Íå¾ì¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿»²ËÅ¡¦²ÃÆ£¤Î¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉé¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤âºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¡£¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤¯Æ§¤óÄ¥¤ê¤Ë¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·ý»ÍÏ¯¤ÎÆùÂÎ¤äÂÎÎÏÌÌ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÃ´Åö¤Î¼Ä¸¶ÌÐÀ¶¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê¤¢¤¯¤¤¡¦¤»¤¤¤´¡Ë¡ö¼Ì¿¿º¸¡¡
1995Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï°¤µ×°æÀ¯¸ç¡£Éã¿Æ¤È½ÇÉã¤â¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë°é¤Á¡¢Ãæ2¤«¤éÁÒÉß¼é°Â¥¸¥à¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÃÏ¸µ¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Î2014Ç¯4·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢Á´ÆüËÜ¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¡£2019Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£2024Ç¯1·î¡¢¥¢¥ë¥Æ¥à¡¦¥À¥é¥¥¢¥ó¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¡¢²¬»³¸©¤Ë¤¢¤ë¥¸¥à½êÂ°¤È¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¡£2025Ç¯3·î13Æü¡¢»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤È¤ÎWBA &WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤ÏºÇ½ª12²óTKO¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï25Àï21¾¡¡Ê11KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬¤±¡£
¢£»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê¤Æ¤é¤¸¡¦¤±¤ó¤·¤í¤¦¡Ë¡ö¼Ì¿¿±¦¡¡
1992Ç¯À¸1·î6Æü¤Þ¤ì¤Î33ºÐ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£B.M.B¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à½êÂ°¡£2014Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯¡¢10ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£9ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÌð¿áÀµÆ»¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¤¹¤ë¤â¡¢Íâ2022Ç¯¤ÎºÆÀï¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ïµþ¸ý¹É¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆWBA²¦ºÂ³ÍÆÀ¤·2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¡£2025Ç¯3·î13Æü¡¢¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¤È¤ÎWBA &WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢Æó³¬µé¤ÇÀ¤³¦2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¡£2025Ç¯7·î30Æü¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï27Àï 25¾¡ (16KO) 2ÇÔ¡£
