ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈºÝ¤É¤¤È½Äê¡É¤¬ÊªµÄ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ä¤í¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×ËÜ¿Í¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¡ÄÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈºÝ¤É¤¤È½Äê¡É¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢µå¿³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¥¦¥§¥Ö¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÂçÃ«¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢³°³Ñ´ó¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥³¡¼¥ë¡£È½Äê¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÃ«¤Ï°ì½Öµå¿³¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ëºÝ¤Ë¤â¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢ÉÔËþ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÅêµå¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤¹MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ÖBaseball Savant¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµå¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÏÈÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤äÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤À¤í¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Î¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¹õ¿·Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÂçÃ«¤Ï¥¾¡¼¥ó¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç²òÀâ¤ÎÌùÅÄ°ÂÉ§»á¤â¡Ö¹â¤µ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤¬¡¢¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤â¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ä¤í¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤Çµ¯¤¤¿ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ï¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë