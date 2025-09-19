¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ê¤ÉÍýÍ³¤ËÎ©·û¡¦»ûÅÄ³ØµÄ°÷¤¬°úÂà¤Ø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ûÅÄ³Ø½°±¡µÄ°÷¤¬»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëº£´ü¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß7´üÌÜ¤Ç48ºÐ¤Î»ûÅÄµÄ°÷¤Ï19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ»á¤Ï2010Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¡¦¿ûÄ¾¿ÍÀ¯¸¢¤Ç33ºÐ¤Î¼ã¼ê¤Ê¤¬¤éÁíÍýÊäº´´±¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î½èÍý¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ»á¤ÎºÊ¤Ï»²±¡µÄ°÷¤ÎÀÅ»á¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ËÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¤¿Êì¿Æ¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤áÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¤ÈÅìµþ¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ûÅÄ»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ê¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ç¤âÆü¡¹Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥¿¦¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°ú¤Â³¤Ç¤´üÃæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
