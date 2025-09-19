¹ñÆâ¤Îµù³ÍÎÌ¸º¾¯¤Î¤Ê¤« ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»ºÀ¸¥µ¥Ð º£µ¨ ½é¾åÎ¦
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿À¸¤Î¥µ¥Ð¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19ÆüÄ«Áá¤¯±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¤Î¥µ¥Ð¡¢Ìó1000kg¤Ç¤¹¡£
¡¡9¡Á11·î¤¬½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Å¤µ¤¬500g°Ê¾å¡¢»éËÃÎ¨¤ÏÌó30¡ó¤Î¤â¤Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¶õÍ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Âç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ð¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¤Ç¡¢º£¸å¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¥µ¥Ð¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ¸»´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢¿å»ºÄ£¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤È¤ì¤ëµù³ÍÏÈ¤ò¸º¤é¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë