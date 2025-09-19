¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼ È¯¹Ú¤·¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤Ç¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼è
¡¡19ÆüÄ«¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÁÄÀè¤¬Æ±¤¸¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ¯¹Ú¤·¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤òËËÄ¥¤ë¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌîÀ¸¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ë¤Î¤ÏÈ¯¹Ú¤·¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤ä¡¢¤¹¤â¤â¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²ÌÊª¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë´ÞÍÎÌ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï1ÆüÅö¤¿¤ê¡¢¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë350ml´Ì1ËÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ®Ê¬¤¬Â¿¤¤²ÌÊª¤ò¡¢°ìÈÖ¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÏîÉîÄ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÏÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÃç´Ö¤Èå«¤òÃÛ¤¯¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÍÎà¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ÎÁÄÀè¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢3000ËüÇ¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë