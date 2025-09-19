NCT 127¥æ¥¦¥¿¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î³Ú²°°§»¢¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤êÂ£¤ë Ä¾µå¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ï1ÈÖ¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NCT 127¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥Á¥Ë¥Ê¥Ê¡Ë¤ÎÃæËÜÍªÂÀ¡ÊYUTA¡¿¥æ¥¦¥¿¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT 127¥æ¥¦¥¿¡¢²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿½÷À¶¦±é¼Ô
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤Ë³Ú²°°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥æ¥¦¥¿¡£³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï½÷À¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¤â¤¤¤¤¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ï1ÈÖ¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¶¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Ï¤È¤³¤È¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¹Í¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ã¤ÆÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÃËÀ¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø°¦Ãæ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¶á¤¤¡Ö¤¹¤Í¤¿¤Õ¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Êú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤Ê¤É¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥¦¥¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃËÀÆ±»Î¤Ç¤â»È¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Ú¤¯¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ë¡¢²¶¤Ï¤â¤Î¤ò¿½¤·¤¿¤¤¡×¤È¥æ¥¦¥¿¤¬¼«¿È¤ÎÆüËÜ¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Áê¼ê¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤é¡Öº£¤¹¤°¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡ÖÆüËÜ¿Í»×¹Í¡×¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
