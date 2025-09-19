SEVENTEEN¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¯¤¸°ú¤³«ºÅ¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬ÁÇÅ¨¡×¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤éÊ¼ÌòÃæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎInstagram¤¬2025Ç¯9·î18Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¡È¸ÂÅÙ³Û¤Ê¤·¡É¿©»ö·ô¡¦ºÇ¿·iPhone¡¦¹âµéÁÝ½üµ¡¡Ä¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¯¤¸°ú¤¤ÎÍÍ»Ò
9·î13¡¦14Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿SEVENTEEN¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢SEVENTEEN¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¹â³Û¤¯¤¸°ú¤¤ò³«ºÅ¡£·ÊÉÊ¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ³Û¤Ê¤·¤Î¹âµéÎÁÍý¿©»ö·ô¤ä¥Á¡¼¥àÃÄÂÎ²ñ¿©·ô¡¢iPhone 17 Pro¡¢¹âµéÁÝ½üµ¡¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDK¡Ê¥É¥®¥ç¥à¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î³ÛÆþ¤ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ï2024Ç¯9·î26Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎJEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¡¢2025Ç¯4·î3Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎWONWOO¡Ê¥¦¥©¥Ì¡Ë¡¢2025Ç¯9·î15Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎWOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤è¤êÊ¼ÌòÍú¹ÔÃæ¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¡Ö·ÊÉÊ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¹Ô¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SEVENTEEN¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º³«ºÅ ¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡¦¥¦¥©¥Ì¡¦¥Û¥·¡¦¥¦¥¸¤â»²²Ã
¢¡SEVENTEEN¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÈ¿¶Á
