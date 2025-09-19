BTS¡¦TXT¤ÎÄï¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡×¡¢²øÊª¿·¿Í¤Ö¤êÈ¯´ø¡ª2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È1°Ì¡ÉµÏ¿¤òÆÈÀê
BIGHIT MUSIC¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÀª¤¤¤Ç¡Èº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¿·¿Í¡É¤ÎºÂ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCORTIS¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
9·î18ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç¡¢CORTIS¤ÎTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Ìó284Ëü5000¿Í¡¢Instagram¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬254Ëü6000¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢CORTIS¤¬¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¼ç¤Ê¾ÃÈñÁØ¤Ç¤¢¤ë10Âå¡¦20Âå¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWhat You Want¡Ù¡¢¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ØGO!¡Ù¡¢¸åÂ³¶Ê¡ØFaSHioN¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿Æ°²è¤ä¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ°ìÈÌÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CORTIS¤Î¿Íµ¤¤ÏSNS¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Circle¥Á¥ã¡¼¥È¤¬9·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö9·î7Æü¡Á13Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLOR OUTSIDE LINES¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½éÆ°¡ÊÈ¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¤ÎÇä¾å¡Ë¤Ï43ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢HANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÂ³¤Circle¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇÂ¿ÈÎÇä¿ô¡É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØGO!¡Ù¡Ê18°Ì¡Ë¡¢¡ØFaSHioN¡Ù¡Ê22°Ì¡Ë¡¢¡ØWhat You Want¡Ù¡Ê29°Ì¡Ë¡¢¡ØJoyRide¡Ù¡Ê59°Ì¡Ë¡¢¡ØLullaby¡Ù¡Ê161°Ì¡Ë¤È¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK-POP¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÃæ¤ÇSpotify¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¤¥é¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏCORTIS¤À¤±¤À¡£¡ØWhat You Want¡Ù¡Ê9·î1Æü¡Á7ÆüÉÕ¡Ë¡¢¡ØGO!¡Ù¡Ê9·î9Æü¡Á11ÆüÉÕ¡Ë¤Ç2¶ÊÏ¢Â³1°Ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ØGO!¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆMelon¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖTOP100¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤¿¡£
CORTIS¤Ï¡¢18Æü¤ÎMnet¡ÖM COUNTDOWN¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢KBS2¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê19Æü¡Ë¡¢MBC¡Ö¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡×¡Ê20Æü¡Ë¡¢SBS¡Ö¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¡Ê21Æü¡Ë¤Ø¤ÈÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
CORTIS¤Ï¡¢HYBE»±²¼¤ÎBIGHIT MUSIC¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤«¤é¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¤ò¼«¤é¼ê³Ý¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢2025Ç¯K-POP¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡È²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë