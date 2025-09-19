¥È¥è¥¿¡Ö2000GT¡×¸å·Ñ¼Ö¡ª Ä¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ò·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅëºÜ¡ª ÇúÂ®¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡È¥È¥è¥¿4500GT¡É¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¥Ð¥Ö¥ë¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¸¸¤Î¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö2000GT¡×¸å·Ñ¼Ö¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª
¡¡1989Ç¯¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¹¥·Êµ¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¡×¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè28²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1989¡×¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ÊÌ¾¼Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖËºî¤ÎÇ¯¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖNSX¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡Ö4500GT EXPERIMENTAL¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö4500GT¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê49Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö4¿Í¤Î¾è°÷¤ò¾è¤»¤Æ»þÂ®300km¤Ç¤Î½ä¹Ò¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÀâÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥È¥è¥¿ 2000GT¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖÇÓµ¤ÎÌ¡ÜGT¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2000GT¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼Îà¤ò°ìÀÚ»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢³ê¤é¤«¤ÇÍµ¡Åª¤ÊÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£·Á¼°¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
¡¡Åö»þ¡¢°ìÉô¤Î¹âµé¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤Î·Á¼°¤ò¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼«¤é¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÂçÃÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎ¸åÃ¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥³¡¼¥À¡¦¥È¥í¥ó¥«¡×·Á¾õ¤Ï¡¢CdÃÍ0.29¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¸½¼ÂÅª¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë³Æ¼ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÁàºîÀ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëµ¡Ç½Åª¤Ê»×ÁÛ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë1993Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëA80·¿¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½éÂå¡Ö¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Î4¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢µÛµ¤3ËÜ¡¦ÇÓµ¤2ËÜ¤Î1µ¤Åû¤¢¤¿¤ê5¥Ð¥ë¥Ö¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ300ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯38kgm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢6Â®MT¤ò¼ÖÎ¾¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¡×Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤òÄÉµá¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4365mm¡¢Á´Éý1830mm¡¢Á´¹â1210mm¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÈÎ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¯É½Ä¾¸å¤ËË¬¤ì¤¿¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¤¤¤¦µÞ·ã¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÌ´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼Â¸½¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4500GT¤ÎÂ¸ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¸¸¤ÎÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤Ï¥¹¡¼¥×¥é¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Öº£¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ÔÈÎ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¾×·â¤Ï¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ìÈé¤à¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¾Ç¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âµé¥¯¡¼¥Ú¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï1991Ç¯ÅÐ¾ì¤Î3ÂåÌÜ¡Ö¥½¥¢¥é¡×¡Ê¥ì¥¯¥µ¥¹ SC¡Ë¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ãæ¿´¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä6Â®MT¤ÏA80·¿¥¹¡¼¥×¥é¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Ê¤¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×GT¤È¤¤¤¦º²¤Ï¸å¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLFA¡×¤ä¡ÖLC500¡×¤Ø¤È¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ4500GT¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÎò»Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£