¢¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£±£¸Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡Ë
¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¸Ä¿ÍÂè£·Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£°£¹¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¡¢¹ç·×£²£³£²¡¦£µÅÀ¤Ç£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ë£¹£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢£²²óÌÜ¤â£¹£¶¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤º½ç°Ì¤ò£±¤Ä¾å¤²¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£¹£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£°£³¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×£²£´£´¡¦£¹ÅÀ¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤êÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤Èº´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç£µ°Ì¡£°ì¸Í¤¯¤ë¼Â¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï£±£³°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï£³£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£