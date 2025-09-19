¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¡4·î¤Ë½éÂ¹ÃÂÀ¸¡¡Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½éÂ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö4·î23Æü¤Ë½éÂ¹¡¡½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¸ÅÂ¼¡£Â¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ë»Ò¶¡¤Î»þ¤Ïµã¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¤âÂ¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¡£Á´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÅ®°¦¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤È¤«¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ê¼ÂÊì¤¬¡ËÂ¾³¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬º£¤ÏÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë½Ð»º¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎºÊ¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡»º¸å¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂ¹¤¬À¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²»¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤²Ä°¦¤¯¤Æ¡£²Î¤È¤«3¿Í¤Ç½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£