¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¡Ö¹¶¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¡×ÆüËÜÀª3¾¡¤ÎÂç²ñ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï19Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤Î¥Ô¥Ê¥¯¥ëCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°½µ¤Î¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤«¤Ê¡£3Æü´Ö¤Ê¤Î¤Ç½éÆü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤½Ð¤À¤·¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï12Ç¯¤ËµÜÎ¤Íõ¡¢18Ç¯¤È21Ç¯¤Ë¤ÏÈª²¬Æà¼Ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤êÆüËÜÀª¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡»³²¼¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥³¥¢½Ð¤ë´¶¤¸¤À¤Ê¤È»×¤¦¥³¡¼¥¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¡Ö¹¶¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥¹¥³¥¢¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÀºÅÙ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹¶Î¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥ì¥¥·¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Þ¥ä¡¦¥¹¥¿¥ë¥¯¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¡£