º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç·Î¸Å¤·Åì²¤¤Ç¾å±é¤·¤¿°ì¿Í¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡½£Ê£ï£î£á£è¡×¡¢£±£°·î¤Ë³®Àû¸ø±é
¡¡º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬Ã±¿È¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢Æ±¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¡¢¥·¥ë¥ô¥£¥¦¡¦¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤È¸½ÃÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿°ì¿Í¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡½£Ê£ï£î£á£è¡×¤¬£±£°·î£±¡Á£±£³Æü¡¢ÃÓÂÞ¡¦Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åì²¤£´¤«¹ñ¤Ç£µ¡Á£¶·î¤Ë¾å±é¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿ÉñÂæ¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¸ø±é¤ËÎ×¤à¡£¡ÊÉðÅÄ¼Âº»»Ò¡Ë
¡¡¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ±é½ÐºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡×¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤È¡Ö¼éÁ¬ÅÛ¡×¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£²²ó¤Î»þ¤Ï¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥·¥Ó¥¦»Ô¤ËÉë¤¡¢£´½µ´Ö¤Î·Î¸Å¤ò·Ð¤Æ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò½ä±é¤·¤¿¡£Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤È¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥é¥É¥¥¡¦¥¹¥¿¥ó¥«¹ñÎ©·à¾ì¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Î¥·¥Ó¥¦¹ñºÝ±é·àº×¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µìÌóÀ»½ñ¤ÎÀ»¿Í¤ÎÏÃ¤¬Âêºà¤Î¡Ö¥è¥Ê¡×¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¹ñÌ±Åª»í¿Í¥Þ¥ê¥ó¡¦¥½¥ì¥¹¥¯¤Îµº¶Ê¡£µù»Õ¤ÇÍÂ¸À¼Ô¤Î¥è¥Ê¤Ï¿À¤ËÇØ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¯¥¸¥é¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤äÀäË¾¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤¬¡¢£³Æü¸å¤Ë¥¯¥¸¥é¤ÎÂÎÆâ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤ÆÀ¸´Ô¤¹¤ë¡£
¡¡½¡¶µÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÀÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»íÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤Îµº¶Ê¡ÊËÝÌõ¡¦¥É¥ê¥¢¥ó½õÀî¡Ë¤Ë¡¢·Î¸ÅÁ°¤ÏÆñ¤·¤µ¤ä¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢°ì¿Í¤Îµù»Õ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤ò¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤¬¡¢²¿¤È¤«¸÷¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤ò¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¼Çµï¤òºî¤ê¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅê±Æ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥è¥Ê¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¤òºî¤Ã¤¿¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¸ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÌõ¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¼Â¼Á¡¢£±Æü£±»þ´Ö¤Û¤É¤·¤«·Î¸Å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±é½Ð²È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤»¤ê¤Õ¤òÂçÉý¤Ëºï¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ìÌÌ¤Î½ç½ø¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Î£³£µÇ¯¤Î±é·à¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÍý²òÉÔÇ½¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÁÏºî¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ëü»ö¡¢À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®Æ»¶ñ¤Î¤¿¤Ð¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Çµï¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¼§ÀÐ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¯¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»¨²ß²°¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÇã¤Ã¤¿¼§ÀÐ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ì¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£µÞ¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼»£¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼ê¶À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹¤â¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÚºßÃæ¡¢¥·¥Ó¥¦»Ô¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥Ó¥¦¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿À±·Á¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é·à¾ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¥·¥Ó¥¦¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ï¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£