¡ÖÊ¼¸ËÎ¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó
Ê¼¸Ë¸©¤¬9·î20Æü¤è¤ê³«»Ï¡¢¡ÖÊ¼¸ËÎ¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¤è¤ëŽ¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜŽ£¤ÈŽ¢¼ã¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸Ž£¤òºÜ¤»¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤¬¸©Æâ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Î»þÂå¤Î¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä´õË¾¡¢¶µ°é¡¢»Ò°é¤Æ¡¢½¢¿¦¡¢½»¤Þ¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ö¼ã¼Ô¡¦ZÀ¤Âå±þ±ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Î¹Êó»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó
¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÌó50¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÆ°¤«¤·¤¿ËÜ¡×¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÌó50¿Í¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìºý¤òºÜ¤»¡¢2025Ç¯9·î¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥¹¤¬Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î³¹¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2Âæ¡£¤É¤Á¤é¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä
¤É¤Á¤é¤ÎËÜ¤Ë¤âÁª½ñ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬
¡ÖËÜ¤Î»î¿©¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿ËÜ¡×¤È½Ð²ñ¤¦¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥®¥ã¥é¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤âËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»×¤ï¤º¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ð¤«¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎËÜ¤Ë¤âÁª½ñ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Áµ¢¤ë¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¥¥Ã¥«¥±¥«ー¥É¤Ç¸ÀÍÕ¤Î¤ªÅÚ»º
»ý¤Áµ¢¤ë¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¥¥Ã¥«¥±¥«ー¥É¤Ç¸ÀÍÕ¤Î¤ªÅÚ»º¡¢¥¥Ã¥«¥±¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÏÌó40¼ïÎà¡¢¥«¥é¥ó¥³¥í¥ó¤È¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÈÖ¹æ¤Î¡Ö¥¥Ã¥«¥±¥«ー¥É¡×¤ò°ìËç»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Îー¥È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶ÁÛ¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¤³¤á¤Þ¤¹¡£
¿´¤¬Æ°¤¤¤¿ÂÎ¸³¤ò¡¢2¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÇÈ¯¿®¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ò¤È¸À¥Üー¥É¡×¤ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ð¥È¥ó½ñ´Ê¡×¥Îー¥È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶ÁÛ¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Àè¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ã¯¤«¤Î´¶ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕäµ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ã¯¤«¤Î¶¦´¶¤ä»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¼¡¤ÎÊý¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¤È¤·¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¼¸Ë¸©¡¢¿À¸Í»Ô¤È¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾ì½ê¤ä¾ð·Ê¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿ÜËá¤Î·Ê¿§¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹ー¥Ñー¤«¤é¸«¤¨¤ë³¹ÊÂ¤ß¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±è¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê»³Ç·Æâ¤¹¤º¤µ¤ó¡£Ì¾Ã«±Ø¤Î¡Ö¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡×¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Ý¥Æ¥È¤Î»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢³Ø±àÅÔ»Ô¡¢Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿À¸Í¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¼¸ËÎ¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î20Æü
½ä²ó¾ì½ê
9/20¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í»Ô-¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー
10/18¡ÊÅÚ¡ËÃ°ÇÈ»Ô -Ã°ÇÈÇ¯ÎØ¤ÎÎ¤¡Ê¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¥ìー¥¹¡Ë
10/26¡ÊÆü¡Ë¿À¸Í»Ô-¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à¡ÊSUMA UNIVERSAL BEACH PROJECT¡Ë¤Ê¤É¸©Æâ10¤«½ê°Ê¾å
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÊ¼¸ËÎ¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷