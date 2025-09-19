¡ãÂ®Êó¡äº£µ¨½éÀï¤Î¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï½éÆü¡Ö70¡×¡¡¾®Âì¿å²»¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È
¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ19Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2013Ç¯¾Þ¶â½÷²¦¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬½éÆü¤ò¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾®Âì¿å²»¡Ê¤ß¤ª¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢¹âÌî°¦É±¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï»û²¬º»Ìé¹á¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢·ê°æ»í¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦10°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢²ÏËÜ·ë¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡¢µÈÅÄÎë¤é8¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢ÅÔÎè²Ú¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë»Õ¾¢¡¦²¬ËÜ°½»Ò¤«¤é¤Î¿É¸ý¥¨¡¼¥ë
°ð¸«Ë¨Ç«¤¬º£½µ²ò¶Ø¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¨ÅêÆþ¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¡×
¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¡ÄÀ¶Á¿É÷¤«¤Ê¡×
¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡ª¡¡¿¹ÅÄÍý¹á»Ò17ºÐ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾®Âì¿å²»¡Ê¤ß¤ª¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢¹âÌî°¦É±¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï»û²¬º»Ìé¹á¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢·ê°æ»í¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦10°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢²ÏËÜ·ë¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡¢µÈÅÄÎë¤é8¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢ÅÔÎè²Ú¤Ï4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç½éÆü¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë»Õ¾¢¡¦²¬ËÜ°½»Ò¤«¤é¤Î¿É¸ý¥¨¡¼¥ë
°ð¸«Ë¨Ç«¤¬º£½µ²ò¶Ø¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¨ÅêÆþ¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¡×
¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¡ÄÀ¶Á¿É÷¤«¤Ê¡×
¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡ª¡¡¿¹ÅÄÍý¹á»Ò17ºÐ¡Ú¼Ì¿¿¡Û