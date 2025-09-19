¤Æ¤ó¤Á¤à¡ÈÉâµ¤OK¡É¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥Î¥¢¤ò¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¡×¤ÈÀä»¿¡¡¥Ò¥«¥ëÍ¶¤¦½÷À¤Ï¡Ö³Ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Æ¤ó¤Á¤à¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Î¡ÖÉâµ¤OK¡×Àë¸À¤ò¼õ¤±¤¤¤ì¤¿¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¥Ò¥«¥ëÆ°²è¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ë¥Î¥¢¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥±¥§½÷¤¹¤®¤ë¤È¸À¤¦¤«³Ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ë¤¤¤±¤ë½÷¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öå«¤È³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ì¥àÍ×°÷¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÃ£¤¬»´¤á¤Ç°¥¤ì¤Ê°Â¤¤½÷¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£