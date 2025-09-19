¿¹Àô¡¡´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬µðÂç²½¡ª¡¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÀêÎÎ¤¹¤ëÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¾×·â¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹Àô¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÀêÎÎ¤¹¤ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Î¥Ó¥«¥¯¥·¥À¤¬¤Ë¤ç¤¤Ë¤ç¤ÀêÎÎÃæ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¼Æâ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¥Ó¥«¥¯¥·¥À¤¬¡¢Ä¹¤¯¿¤Ó¤¿ÍÕ¤ò¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Þ¤Ç¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËµðÂç²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¡ª¡×¡ÖÌÌÇò¤¤´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ªÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡