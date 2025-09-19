ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡ÌîµåÇ¾¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ëµð¿Í¤Î2Ç¯ÌÜÌî¼ê¡Öº£Ç¯À¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë2Ç¯ÌÜÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµåÇ¾¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï8·î9Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1¡½2¤Î6²ó¡¢Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤¬¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥¤¤«¤é8µåÇ´¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï»°¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¸ý¤Ï½éµå¤Î151¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢Áê¼êÅê¼ê¤¬°ËÀª¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Àô¸ý¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆþ¤Ã¤¿½éµå¤ÎÄ¾µå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç4µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤ÆÆóÎÝÂÇ¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤âÆ§¤ó¤À¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤â¡ÖÀô¸ý¤Ïº£Ç¯À¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¾¡Éé¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏÂçºå¶Í°þ¤«¤éÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤ÆNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥ÈÈª¤Ç¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£