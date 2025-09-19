À¼Í¥¡¦ËÒÌîÅ·²»¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¡¢21Æü¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤òÈ¯É½¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¡×¡ÖÎÅÍÜ¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¡×
¡¡¡Ö¥¢¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ï19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡¦À¼Í¥¤ÎËÒÌîÅ·²»¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢21Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÒÌîÅ·²»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°Ìò¼Ô¡¡ËÒÌîÅ·²» ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸!¡ß¥ª¥ó¥²¥ PRISM¡ùFEVER!! vol.1 -¥ª¥ó¡ß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª-¡Ù¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿°Ù¡¢½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È²»³Ú¥²¡¼¥à¡Ö¥ª¥ó¥²¥¡×¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡£½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡ËÒÌî¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·ÎÅÍÜ¤Ë¤Ä¤È¤á¡¢²ñ¾ì¤Ë±þ±ç¤ÎÇ°¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÒÌî¤Ï¡ÖRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¼°µÜÉñºÚÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£